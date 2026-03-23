Piloto da F1 2026 será substituido em atividade do GP do Japão

Fernando Alonso não estará na primeira atividade do GP do Japão, que acontecerá na noite desta quinta-feira (26). Como é regra na Fórmula 1, as equipes são obrigadas a substituir cada um dos seus titulares em dois treinos durante toda a temporada. Dessa vez, o escolhido pela Aston Martin foi o bicampeão mundial.

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Não há definido em qual etapa do calendária é necessário realizar essa troca. Por isso, é uma surpresa que a Aston Martin decida substituir um de seus pilotos tão cedo na F1 2026. Vale destacar que, no último Grande Prêmio, Alonso precisou abandonar a corrida por causa das intensas vibrações no carro.

Problemas no carro da Aston Martin podem afetar saúde dos pilotos

Segundo o engenheiro Adrian Newey, a saúde de Fernando Alonso e Lance Stroll está em jogo com o novo carro. O problema está ligado com as vibrações da nova unidade de potência da Honda que afetam diretamente o volante, que, por sua vez, atinge os pilotos. Em caso de grande exposição a essa condição, os nervos das mãos podem sofrer com danos graves.

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A expectativa era que a situação fosse resolvida após o GP da Austrália – o que não aconteceu. Entre os vídeos que rodaram nas redes sociais, após a corrida na China, destaca-se o espanhol tirando as mãos do volante durante a reta para evitar sentir as vibrações. Veja abaixo:

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Mas, afinal, quem participará do treino livre 1?

O norte-americano Jak Crawford foi o escolhido para assumir a Aston Martin no lugar de Fernando Alonso. Terceiro piloto da equipe, ele chega para a oportunidade após terminar a temporada 2025 da Fórmula 2 na segunda colocação. Apesar das instabilidades vividas pela equipe, a expectativa do jovem é alta para sua participação no Circuito de Suzuka.

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— Estou muito animado para assumir o volante e pilotar pela equipe em Suzuka. É um circuito histórico, mas exigente, e estou ansioso para aplicar o que aprendi no simulador às condições reais da pista — confessou Crawford.