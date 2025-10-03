Piastri volta a liderar treino livre em GP de Singapura na F1; Bortoleto é 15º

Oscar Piastri foi o mais rápido no segundo treino livre do GP de Singapura, nesta sexta-feira (3), no circuito urbano de Marina Bay. O piloto da McLaren superou Isack Hadjar e Max Verstappen para fechar a sessão na frente. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto terminou em 15º, ficando novamente atrás do companheiro de Sauber, que finalizou em 14º na tabela da Fórmula 1.

Como foi o segundo treino livre do GP de Singapura?

Diferente do treino livre 1, parece que a estratégia para a segunda atividade desta sexta-feira (3) será checar como o carro funciona em uma "situação de corrida" e desenvolver uma estratégia para a decisão. Os pilotos, em sua maioria, entraram nas pistas de Marina Bay com os compostos médios; Nico Hulkenberg liderou a saída do pelotão.

O alemão, inclusive, foi o primeiro a marcar tempo, mas acabou superado por Oscar Piastri segundos depois. Após aquecer os pneus, todos os pilotos começaram a registrar voltas rápidas, com Kimi Antonelli no topo ao fim dos primeiros 9 minutos de sessão.

Em busca de melhores resultados no primeiro dia de atividades, Gabriel Bortoleto enfim conseguiu aparecer na parte superior da tabela após erro em sua primeira tentativa. O brasileiro registrou 1m33s796 e subiu para sétima colocação, ficando colado do companheiro de Sauber, em sexto.

A disputa pela ponta voltou a ser de Lando Norris e Max Verstappen, enquanto a dupla da Racing Bulls vinha logo atrás. Não demorou, no entanto, para a surpresa do treino livre 1 aparecer novamente perto do topo na segunda sessão: Fernando Alonso, de duro, subiu para o segundo lugar.

Para abrir a casa dos 31 segundos, Piastri assumiu a liderança ao superar o companheiro com 1m31s716. Norris e Lewis Hamilton se juntaram ao australiano na parcial abaixo dos 32 segundos, mas sem sucesso em conquistar o topo da tabela.

Enquanto isso, George Russel foi o responsável por acionar a primeira bandeira vermelha do fim de semana no GP de Singapura. O britânico errou sozinho e bateu de frente no muro na curva 16, destruindo sua asa dianteira.

Após a volta da sessão, faltando 30 minutos para o fim, Leclerc se destaca ao ser o primeiro a abrir volta rápida, ainda de pneus médios. O piloto da Ferrari, então, subiu para a quarta colocação.

A dupla da Haas voltaram para a pista com compostos macios, e a resposta foi tempos suficientes para despontar no topo da tabela. Esteban Ocon superou Hamilton, que havia acabo de assumir a liderança com médios, com 1m31s480.

Logo depois, a segunda bandeira vermelha precisou ser acionada devido à batida de Liam Lawson no muro. O neozelandês deixou a traseira sair durante a curva 17 e perdeu o pneu dianteiro direito. Em busca de salvar a pausa na sessão, ele tentou chegar na garagem da Racing Bulls, mas o carro não aguentou e parou bem na entrada dos boxes.

Apesar do local perto, a retirada demorou mais de cinco minutos para acontecer, o que diminuiu consideravelmente o tempo de ação na reta final do segundo treino livre do GP de Singapura.

A liberação foi dada pela Fórmula 1, e Norris e Leclerc quase ameaçaram a continuidade da atividade antes mesmo de saírem dos boxes. Enquanto o britânico acelerava a caminho da pista, a Ferrari liberou a saída do monegasco da garagem, indo de encontro com o Papaya, que bateu e quebrou a asa dianteira.

Com ajuda dos mecânicos ferraristas, Norris foi levado de volta para a McLaren, e a sessão reiniciou sem mais problemas. Nos minutos finais, Hadjar, Alonso e Verstappen assumiram, respectivamente, a liderança do pelotão. Piastri marcou enfim sua primeira volta com os compostos macios e assumiu o topo mais uma vez.

Os problemas de Bortoleto no GP de Singapura pareciam continuar atrapalhando os planos do brasileiros na segunda sessão desta sexta-feira (3). Por mais que as melhoras acontecessem pouco a pouco, o novato não conseguia avançar na tabela contra os adversários.

Apesar da novidade, Hadjar não sofria com o trajeto desafiador de Marina Bay. O francês se destacava em segundo lugar com o fim do cronômetro no treino livre 2. O pódio, então, era liderado por Oscar Piastri, seguido de Isack e Max Verstappen.

Próximos compromissos

Os carros voltam à pista apenas no próximo dia, quando acontecerá a última sessão de testes, às 6h30 (de Brasília). Para finalizar as atividades, antes da corrida, a classificação será na sequência, às 10h.

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1: 6h30 – BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2: 10h – BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3: 6h30 – BandSports e F1TV

🏎️ Classificação: 10h – Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida: 9h – Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

*Todos horários de Brasília