Band não terá Mariana Becker no GP de Singapura da F1, diz jornalista
A emissora não terá cobertura in loco no circuito urbano de Marina Bay
A repórter Mariana Becker não estará presente em uma etapa da Fórmula 1 pela sexta vez na temporada de 2025. Dessa vez, no entanto, o motivo é um problema no repasse de verba para a produção, por isso a TV Bandeirantes não terá equipe in loco no Grande Prêmio de Singapura. A informação foi divulgada pela jornalista Julianne Cerasoli.
O GP de Singapura é a sexta etapa que Mariana Becker não acompanha in loco na temporada 2025 da Fórmula 1. A primeira ausência foi no GP do Bahrein, seguida por Miami, depois em Ímola, na Espanha e na Itália. Apesar da ausência da repórter, a Band contou com Thiago Fagnani para comandar a cobertura.
Segundo Cerasoli, não é a primeira vez também que a emissora é acusada de ter problemas para efetuar o pagamento da equipe de Fórmula 1. A jornalista ainda afirmou que as notícias anteriores não passaram de rumores, o que não parece ser o caso para o GP de Singapura.
O início das atividades para a 18ª etapa da F1 está agendada para esta sexta-feira (2). Com isso, a decisão da produção foi tomada de última hora, enquanto Mariana Becker viaja para Marina Bay, em Singapura.
Próxima etapa da elite do automobilismo
A F1 retorna neste fim de semana, de 3 a 5 de outubro, no Circuito de Marina Bay, palco do GP de Singapura.
GP de Singapura de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Tudo sobre
