Bortoleto detalha preparo inusitado para encarar clima de Singapura na F1

Mesmo sendo a terceira corrida noturna na F1, Singapura é daqueles circuitos que exigem muito preparo físico por conta do intenso calor. Atento a isso, Gabriel Bortoleto contou que fez uma preparação um tanto inusitada para suportar as temperaturas acima dos 30°C, de acordo com alerta emitido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Programação, estatísticas e detalhes do GP de Singapura na Fórmula 1

Prestes a correr pela primeira vez na pista de rua de Marina Bay, Bortoleto disse em coletiva de imprensa da F1 nesta quinta-feira (2) que buscou simular as possíveis condições climáticas. A preparação inclui treinamento em sauna e até o uso de várias camadas de roupa para trabalhar no simulador.

— Treinamos um pouco no calor, na sauna. Trabalhei um pouco no simulador com muitos moletons, tentando simular algo, mas você não fica muito cansado no simulador, então é um pouco difícil — disse o piloto da Sauber.

— Mas, sinceramente, não foi tanto. Assim, não é uma semana que vai te preparar para uma corrida, portanto o importante é fazer o trabalho certo o ano todo, então acho que vai ser bom. Era 1h da manhã, e eu não conseguia dormir. Pensei: 'Estou pilotando o simulador, por que não vestir um moletom e guiar assim?' Isso me veio à mente e eu fiz! — acrescentou, por fim, que a ideia de treinar de casaco partiu dele.

Bortoleto chega a Singapura depois de uma etapa sem pontos no Azerbaijão. Ele ocupa no momento a 18ª posição no Mundial de Pilotos com 18 tentos conquistados. Já a Sauber é a oitava no Mundial de Construtores, com 55.

Próxima etapa da Fórmula 1

Com Bortoleto, a F1 retorna neste fim de semana, de 3 a 5 de outubro, no Circuito de Marina Bay, palco do GP de Singapura.

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real