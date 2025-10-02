Pietro Fittipaldi anunciou nesta quarta-feira (1º) que será piloto de testes da Cadillac na Fórmula 1. Em um comunicado curto através do perfil nas redes sociais, o brasileiro confirmou que tem trabalhado no desenvolvimento do carro de 2026 há algum tempo e destacou o privilégio de fazer parte do começo do projeto da equipe. Charlie Eastwood e Simon Pagenaud também se juntaram ao time.

O projeto da Cadillac na Fórmula 1 está tomando forma aos poucos para a temporada de 2026, que conta com Gabriel Bortoleto confirmado na Audi. Depois de realizar simulações de fins de semana de corrida, a equipe confirmou Valtteri Bottas e Sergio Pérez como dupla titular, enquanto Colton Herta foi o primeiro escolhido como piloto de testes. Agora, Fittipaldi, Eastwood e Pagenaud são os novo membros que fazem parte da organização e trabalham no desenvolvimento do projeto.

Embora o anúncio só tenha acontecido em outubro, Fittipaldi está trabalhando junto da Cadillac nos simuladores desde o início do ano. No comunicado, falou do privilégio de se juntar ao time.

— Estou muito orgulhoso em anunciar que me uni à Cadillac. Nos últimos meses, trabalhamos juntos no desenvolvimento do carro da equipe para 2026, tanto em testes no simulador como também em simulações de finais de semana de corrida completos. É um privilégio contribuir com minha experiência para um projeto desta escala e ser parte de uma marca icônica como a Cadillac — disse Fittipaldi.

Carreira de Pietro Fittipaldi

Fittipaldi passou sete anos junto da Haas e acumulou experiência como piloto de testes. Foi junto da equipe americana, inclusive, que estreou na F1 em 2020 quando teve de substituir Romain Grosjean nos GPs do Sakhir e de Abu Dhabi.

Fora da principal categoria do automobilismo, o Pietro também tem experiência como titular na Indy e disputa a temporada 2025 do IMSA SportsCar na categoria LMP2. Pagenaud também traz a bagagem da Indy, enquanto Eastwood faz parte do trio do Corvette #81 da TF Sport no Mundial de Endurance.

Próxima etapa da Fórmula 1

Com Bortoleto, a F1 retorna neste fim de semana, de 3 a 5 de outubro, no Circuito de Marina Bay, palco do GP de Singapura.

