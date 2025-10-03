Alonso lidera 1º treino livre em GP de Singapura na F1; Bortoleto é 17º

Fernando Alonso foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP de Singapura, nesta sexta-feira (3), no circuito urbano de Marina Bay. O piloto da Aston Martin superou Charles Leclerc e Max Verstappen para fechar a sessão na frente. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto terminou em 17º, ficando atrás do companheiro de Sauber, que finalizou em 12º na tabela da Fórmula 1.

Como foi o primeiro treino livre do GP de Singapura?

Os primeiros pilotos a entrar na pista foram a dupla da Sauber, com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, da Racing Bulls, com Liam Lawson e Isack Hadjar, e da Hass, com Oliver Bearman e Esteban Ocon, apesar disso, os pilotos demoraram para marcar um tempo rápido.

Sem grandes surpresas, os pilotos abriram as parciais, mas não fizeram bons tempos. Em busca do final de semana de recuperação, Oscar Piastri foi o primeiro a registrar uma volta rápida e assume, momentaneamente, a liderança do pelotão. Não demorou, no entanto, para Max Verstappen tomar o primeiro lugar.

A entrada de Alex Albon nos boxes foi marcada por um susto para a Williams. Com anúncio de fogo pelo rádio do piloto, a equipe correu para que a situação fosse resolvida, enquanto o tailandês saia do carro.

Ao mesmo tempo, Hadjar baixou o tempo para 1m34s329 para assumir o topo, e Verstappen respondeu com 0,2 segundos a menos - a frente do novato. Os medalhões Lewis Hamilton e Fernando Alonso apresentaram, então, parciais suficientes para superar o holandês, seguidos por Lando Norris, que conquistou o top-1.

Ainda com os compostos duros, Bortoleto se manteve tímido nos primeiros minutos de sessão, sem grande tempo registrado, ficando atrás de todo o pelotão - a frente apenas de Albon, que abandonou o treino após o incidente com o fogo.

O primeiro a ir para a "casa dos 32s" foi Alonso. O veterano da Aston Martin parecia confortável com o circuito de Marina Bay, com diversas lideranças parciais durante os 15 minutos inicias.

Diferente do espanhol, que vinha de médios, Norris conquistou parcial confortável para assumir o top-1 ainda com os duros. Verstappen ultrapassou Alonso, mas ficou, ainda, atrás o britânico da McLaren. Minutos depois, o mesmo acontecia com Hadjar que tomou o terceiro lugar da tabela.

Com a chegada da metade da sessão, mais uma volta excepcional de Alonso foi registrada: 1m32s054 para tomar a frente, mais uma vez. Apesar disso, Sainz baixou 0,2 segundos do tempo do bicampeão mundial ao colocar também os compostos médios.

As trocas de pneus para macios começaram a ser realizadas pelas equipes neste treino livre 1 do GP de Singapura pela primeira vez. A gama mais rápida ajudou a intensificar a luta pela liderança da tabela, que foi vencida por Charles Leclerc, com 1m31s266.

O líder do Mundial de Pilotos, Piastri, não produziu grandes números, mesmo com os novos compostos, e era destaque negativo da McLaren na sexta colocação. Enquanto isso, Norris ficava apenas 0,4 segundos atrás do monegasco da Ferrari.

Não demorou, no entanto, para a situação virar entre os pilotos da McLaren. O australiano enfim marcou um tempo na casa dos 31 segundos para ficar logo a ferente de Norris. Alonso voltou a mostrar sua experiência nas pistas de Marina Bay para tomar a ponta nos minutos finais.

Os torcedores brasileiros que esperavam a brilhantia usual de Bortoleto nas pistas não encontrou um início de GP com muito esperançoso na manhã desta sexta-feira (3). Após destaques para o desafios que seria em sua estreia em Singapura, o novato da Sauber cometia erros cruciais nas tentativas de volta rápida, e os tempos diminuíam com certa lentidão durante os 50 minutos de sessão. Com isso, ficou trás de todo o pelotão em quase toda a atividade.

Próximos compromissos da Fórmula 1

Os carros voltam à pista ainda nesta sexta-feira (3), com o segundo treino livre às 10h (de Brasília). No dia seguinte, a última sessão de testes acontece às 6h30, com a classificação na sequência, às 10h.

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1: 6h30 – BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2: 10h – BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3: 6h30 – BandSports e F1TV

🏎️ Classificação: 10h – Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida: 9h – Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

*Todos horários de Brasília