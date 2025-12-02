A equipe Mercedes de Fórmula 1 anunciou uma parceria global plurianual com a multinacional estadunidense PepsiCo. A partir da próxima temporada, três empresas do grupo vão ganhar visibilidade: o isotônico Gatorade, o energético Sting e o biscoito Doritos. Esta será a primeira vez que três marcas do grupo vão patrocinar uma mesma equipe. Valores, tempo exato do acordo e locais de exibição das logomarcas não foram revelados.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Segundo o anúncio, a empresa que dá nome ao isotônico vai aplicar na Mercedes a tecnologia do Gatorade Sports Science Institute (GSSI). A ideia é contribuir com programas de hidratação e desempenho físico da equipe. A perda de peso de pilotos da categoria ao longo das corridas pode chegar a quatro quilos.

- Esta parceria une performance, energia e sabor sob uma única bandeira, conectando três das marcas mais icônicas da PepsiCo com a equipe de F1 de maior sucesso do mundo - opinou Eugene Willemsen, CEO de Bebidas Internacionais da PepsiCo. E concluiu:

continua após a publicidade

- Estamos dentro da cultura do esporte, abastecendo tanto os atletas quanto os fãs que vivem a emoção da Fórmula 1. Nossa parceria com a Mercedes reflete nosso compromisso com performance, inovação e excelência - valores que definem nossas organizações.

A parceria também prevê ações de marketing com os pilotos George Russell e Kimi Antonelli. Eles vão atuar em iniciativas de engajamento com fãs, conteúdos e ativações culturais envolvendo Doritos, Sting e Gatorade. As marcas terão visibilidade internacional ao longo da temporada.

continua após a publicidade

- Receber uma empresa com um portfólio tão forte quanto o da PepsiCo em nosso ecossistema de parceiros é mais um sinal da força da nossa equipe e do nosso esporte. Como marca, eles se alinham perfeitamente ao nosso ethos de buscar a máxima performance por meio da inovação e excelência. Juntas, elas criam uma parceria que não apenas apoia nosso desempenho, mas também melhora a experiência dos fãs ao redor do mundo - completou Toto Wolff, chefe de equipe e CEO da Mercedes.

Mercedes confirma troca de parte da sociedade

Fim da novela. O CEO da empresa de cibersegurança CrowdStrike, George Kurtz, adquiriu 15% da participação de Toto Wolff na Mercedes F1. O diretor da equipe de Fórmula 1 estava no mercado negociando uma parte minoritária das ações que possui. Ele detinha um terço um terço da equipe alemã. Agora, um pouco menos.