Hamilton abre o jogo sobre permanência na Ferrari para F1 2026: 'O pior projeto'

Lewis Hamilton vive a sua pior temporada na Fórmula 1, como o próprio já descreveu em declarações anteriores, e vê seus momentos de glória cada vez mais distantes. Neste domingo (1), o heptacampeão terminou o GP do Catar apenas na 12ª posição, depois de largar em 18º. Ao final da corrida, Hamilton, concordando com seu companheiro Charles Leclerc, classificou o final de semana como um "desastre".

— Estou tentando pensar em algo pior do que essa palavra (desastre). Mas foi um fim de semana muito, muito difícil — afirmou o piloto da Ferrari.

— Acho que esta pista realmente evidenciou, provavelmente mais do que nunca, o fato de não termos desenvolvido o carro desde abril, ou algo assim. Acho que sentimos mais nesta pista, neste circuito de alta velocidade, onde outros continuaram a desenvolver. Estamos lutando para nos manter na pista praticamente o tempo todo — completou.

Lewis hamilton no GP do Catar de F1 (Foto: Karim Jaafar / AFP)

A má fase do piloto deixa dúvidas quanto a sua permanência na elite do automobilismo mundial e quanto a sua continuidade na Ferrari. Sobre essas questões, em entrevista à Mariana Becker, Hamilton garantiu que segue na Fórmula 1 e na equipe, mas teceu críticas à escuderia.

— Estou animado com a nova geração de carros. Este foi o pior projeto que me lembro, pelo menos, provavelmente, na minha era. Talvez a geração de 2009 também fosse bem ruim, mas pelo menos tínhamos pneus melhores e mais aderência — disse o britânico.

Hamilton ocupa a 6ª posição no Mundial de Pilotos da F1 2025. Com 152 pontos somados, não subiu ao pódio nenhuma vez em corridas principais neste ano, a sua primeira temporada na Ferrari.

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real