Fórmula 1

Lewis Hamilton é segundo 'brasileiro' no grid do GP Brasil de F1

Britânico é cidadão honorário do Brasil

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/11/2025
19:22
SAO PAULO, SP, 05.11.2023- CORRIDA FORMULA 1: Lewis Hamilton da Mercedes durante desfile dos pilotos para a corrida do Grande Premio Rolex de Sao Paulo de F1 na tarde deste domingo (05), no Autodromo de Interlagos. (Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Gazeta Press)
imagem cameraLewis Hamilton no GP de São Paulo de 2023 (Foto: Vinicius Nunes / Agencia F8 / Gazeta Press)
O Brasil está bem representado no GP de São Paulo de Fórmula 1 (F1), que acontece em Interlagos. Além de Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton também é representante do país. O piloto inglês sempre demonstrou carinho pelo Brasil e pelos fãs brasileiros. Em 2022, recebeu o título de cidadão honorário do Brasil por repetir um gesto de Ayrton Senna.

Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão não deliberativa solene (semipresencial), destinada a conceder o título de cidadão honorário ao piloto britânico heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton. A homenagem foi sugerida pelo deputado federal André Figueiredo (PDT-CE). O parlamentar destacou que Hamilton venceu o grande Prêmio Brasil de F-1, em São Paulo, e deu uma volta adicional no autódromo com a bandeira brasileira, repetindo o gesto do piloto Ayrton Senna em 1991. Em discurso, à tribuna, piloto britânico e heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Foto: Roque de Sá/Agência Senado
Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão destinada a conceder o título de cidadão honorário ao piloto britânico heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Por aqui, o piloto já passou por altos e baixos nas corridas. Em 2007, por exemplo, perdeu o título para Kimi Raikkonen após enfrentar problemas em Interlagos. No ano seguinte, em 2008, foi campeão pela primeira vez, quando passou Timo Glock e conseguiu a vantagem de um ponto sobre Felipe Massa.

Como foi a principal corrida de Lewis Hamilton no GP Brasil de F1?

De todos os momentos, talvez o mais importante tenha acontecido em 14 de novembro de 2021. Na ocasião, Hamilton foi desclassificado da qualificatória e largou em último na corrida sprint — que na época definia o grid da corrida principal.

➡️ Hamilton maior que Senna? Pilotos da F1 inspiram nomes de brasileiros

Na sprint, chegou na quinta colocação, mas a troca de componentes deu uma punição de cinco posições para o britânico. Largando em 10º na corrida principal, ele fez uma campanha histórica, escalando o pelotão. Antes de conquistar a vitória, precisou passar Max Verstappen, que na época disputava o título com o inglês.

Lewis Hamilton carrega a bandeira do Brasil no GP de São Paulo de 2021 (foto: reprodução / F1TV)
Lewis Hamilton carrega a bandeira do Brasil no GP de São Paulo de 2021 (foto: reprodução / F1TV)

Após a chegada, Hamilton recebeu a Bandeira do Brasil de um fiscal de pista e repetiu um gesto de Ayrton Senna. Hamilton emocionou desde os fãs mais assíduos, até os que sequer já torceram para ele. O momento, no ano seguinte, deu o título de cidadão honorário do Brasil ao inglês.

GP do Brasil de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre - 11h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação Sprint - 15h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

