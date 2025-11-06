Lewis Hamilton é segundo 'brasileiro' no grid do GP Brasil de F1
Britânico é cidadão honorário do Brasil
O Brasil está bem representado no GP de São Paulo de Fórmula 1 (F1), que acontece em Interlagos. Além de Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton também é representante do país. O piloto inglês sempre demonstrou carinho pelo Brasil e pelos fãs brasileiros. Em 2022, recebeu o título de cidadão honorário do Brasil por repetir um gesto de Ayrton Senna.
Por aqui, o piloto já passou por altos e baixos nas corridas. Em 2007, por exemplo, perdeu o título para Kimi Raikkonen após enfrentar problemas em Interlagos. No ano seguinte, em 2008, foi campeão pela primeira vez, quando passou Timo Glock e conseguiu a vantagem de um ponto sobre Felipe Massa.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como foi a principal corrida de Lewis Hamilton no GP Brasil de F1?
De todos os momentos, talvez o mais importante tenha acontecido em 14 de novembro de 2021. Na ocasião, Hamilton foi desclassificado da qualificatória e largou em último na corrida sprint — que na época definia o grid da corrida principal.
➡️ Hamilton maior que Senna? Pilotos da F1 inspiram nomes de brasileiros
Na sprint, chegou na quinta colocação, mas a troca de componentes deu uma punição de cinco posições para o britânico. Largando em 10º na corrida principal, ele fez uma campanha histórica, escalando o pelotão. Antes de conquistar a vitória, precisou passar Max Verstappen, que na época disputava o título com o inglês.
Após a chegada, Hamilton recebeu a Bandeira do Brasil de um fiscal de pista e repetiu um gesto de Ayrton Senna. Hamilton emocionou desde os fãs mais assíduos, até os que sequer já torceram para ele. O momento, no ano seguinte, deu o título de cidadão honorário do Brasil ao inglês.
GP do Brasil de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre - 11h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação Sprint - 15h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
