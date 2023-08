Na penúltima prova, na China, a vitória de Hamilton fez a diferença e levou a decisão para o Brasil. Em Interlagos, o brasileiro venceu a chuvosa corrida com Hamilton em sexto lugar antes de cruzar a linha de chegada. Até então, Massa conseguiu a combinação de resultados que precisava para conquistar o primeiro título do Brasil desde Ayrton Senna em 1991, mesmo com ambos empatados em pontos, Massa com mais vitórias - seis contra cinco - levaria menlhor no critério de desempate.