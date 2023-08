Em mais uma Copa do Mundo de Basquete, a Seleção Brasileira vai em busca do tricampeonato. Atualmente comandado por Gustavo de Conti, o Brasil é um dos maiores campeões da história da competição, que possui Estados Unidos e a extinta Iugoslávia como grandes vencedores, com cinco conquistas cada.



Abaixo, o LANCE! apresenta a você, fã do esporte da bola laranja, todos os países campeões do torneio, tido como, ao lado dos Jogos Olímpicos, o mais importante da modalidade entre seleções.