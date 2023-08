Beatriz Haddad Maia, número 19 do mundo, estreou com vitória dramática nesta segunda-feira no US Open, quarto e último Grand Slam do ano, disputado no piso duro em Nova York, nos Estados Unidos. A paulistana superou a campeã de 2017, a americana Sloane Stephens, 36ª colocada, por 2 sets a 1 com parciais de 6/2 5/7 6/4 após 2h56min na quadra Louis Armstrong, a segunda principal em Flushing Meadows.