Na corrida, Alonso foi o primeiro a fazer a parada nos boxes, na volta 12, tática incomum para quem largava no final do pelotão. E na volta 15, Nelsinho bateu forte em um local calculado e que causou a entrada do carro de segurança. Na época, o regulamento determinava que o pit lane ficava fechado, ou seja, ninguém entra e ninguém sai até que todos os carros se agrupassem. Com todos próximos, todos os carros na pista, exceto Alonso, pararam nos boxes e transformou a corrida em um caos. Principalmente no pit de Felipe Massa, que liderava a prova e, em uma ação atrapalhada foi liberado com a mangueira de combustível ainda no carro. Assim, ele teve que dar uma volta inteira e retornar aos boxes para retirar a mangueira do carro. Massa caiu para último e fechou a prova em 13º. Com a "estratégia perfeita" feita, Alonso venceu a corrida singapurense e deu a primeira vitória da Renault em 2008. Nico Rosberg e Lewis Hamilton fecharam o pódio.