Piloto da Nascar, Ryan Preece se envolveu em um acidente e capotou dez vezes durante as 400 Milhas de Daytona, nos Estados Unidos, no último sábado (26). O norte-americano passou a noite no hospital. Segundo Greg Zipadelli, vice-presidente da Stewart-Haas, equipe defendida por Preece, ele estava "consicente, mas abalado". Nas redes sociais, o piloto tranquilzou os fãs e disse que "estará de volta".