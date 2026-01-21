O primeiro teste da Racing Bulls ficou marcado por um acidente na última terça-feira (20). Após a volta feita por Liam Lawson, o novato Arvid Lindblad teve a oportunidade de estrear nas pistas como piloto da Fórmula 1. A sessão, no entanto, terminou com o britânico rebocado.

A atividade de pré-temporada aconteceu no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola. Antes de entrar na curva Villeneuve, Lindblad perdeu o controle da sua Racing Bulls e rodou. Com isso, terminou preso nas britas, onde foi resgatado pelo reboque. Veja os vídeos abaixo:

O acidente não afetou significativamente o carro, que pôde retornar à pista nesta quarta-feira (21). Segundo o jornalista Jacopo Rava, do "Motosport.com", o novato da F1 completou 22 voltas e estendeu o treino até depois do pôr do sol.

Arvid Lindblad, da Red Bull, na Fórmula 2 (Foto: F2)

