Novato da F1 perde controle do carro em primeiro teste com equipe em 2026

Antes de entrar na curva Villeneuve, Lindblad rodou com sua Racing Bulls

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/01/2026
18:04
Arvid Lindblad, da Racing Bulls, é o único novato da F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
O primeiro teste da Racing Bulls ficou marcado por um acidente na última terça-feira (20). Após a volta feita por Liam Lawson, o novato Arvid Lindblad teve a oportunidade de estrear nas pistas como piloto da Fórmula 1. A sessão, no entanto, terminou com o britânico rebocado.

A atividade de pré-temporada aconteceu no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola. Antes de entrar na curva Villeneuve, Lindblad perdeu o controle da sua Racing Bulls e rodou. Com isso, terminou preso nas britas, onde foi resgatado pelo reboque. Veja os vídeos abaixo:

O acidente não afetou significativamente o carro, que pôde retornar à pista nesta quarta-feira (21). Segundo o jornalista Jacopo Rava, do "Motosport.com", o novato da F1 completou 22 voltas e estendeu o treino até depois do pôr do sol.

Arvid Lindblad, da Red Bull, já tem duas vitórias na F2 (Foto: F2)
Arvid Lindblad, da Red Bull, na Fórmula 2 (Foto: F2)

