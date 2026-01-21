F1: Bortoleto sonha com título da Audi antes de 2030

Gabriel Bortoleto participou do lançamento do novo carro da Audi para a temporada 2026 da Fórmula 1 e comentou sobre as metas da equipe a longo prazo. A principal delas é conquistar o título até 2030, embora o piloto reconheça o duro trabalho que todos na escuderia terão pela frente para que isso seja possível.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

— Espero que consigamos isso antes de 2030. Obviamente, vimos outros concorrentes que entraram na F1 e levaram muitos anos para alcançar o sucesso. Não vai ser uma tarefa fácil. Estamos em 2026, com uma nova regulamentação e construindo nossa própria unidade de potência. Não estamos entrando apenas como um fabricante de carros, estamos construindo tudo do zero — disse Bortoleto.

O primeiro treino com o novo carro acontece em Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro. Outros dois testes serão realizados no Bahrein, entre 11 e 13 e de 18 a 20 de fevereiro. O brasileiro está ansioso para pilotar e entende que ainda há muito a ser desenvolvido.

continua após a publicidade

— Eu só quero ser competitivo. Quero lutar por algo e ver progresso ao longo do ano. Se eu tivesse que resumir em uma palavra, diria progresso. Quero ver nossa equipe crescendo, melhorando e fazendo um trabalho melhor a cada corrida — completou.

Gabriel Borotleto durante lançamento do carro da Audi para F1 2026 (Foto: Reprodução Instagram)

Nico Hulkenberg teria fechado acordo de bônus milionário baseado em pontos

Companheiro de Gabriel Bortoleto na Audi, Nico Hülkenberg está entre os pilotos mais experientes do grid e encerrou a última temporada com 51 pontos somados. Seu primeiro pódio na Fórmula 1 ocorreu justamente no GP de Silverstone do ano passado, quando terminou a corrida em terceiro lugar.

continua após a publicidade

Segundo o portal Motorsport, o alemão teria fechado um acordo de bônus por pontuação: a cada ponto conquistado no campeonato, ele receberia um adicional de 50 mil euros (cerca de R$ 325 mil). Caso repita o desempenho de 2025, o piloto pode embolsar um bônus de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 16,5 milhões), além de seu salário fixo com a Audi.

+Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.