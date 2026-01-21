Globo anuncia cinco patrocinadores para as transmissões da Fórmula 1; veja quais são
Emissora volta a exibir principal categoria do automobilismo
A Globo anunciou cinco novas marcas parceiras que vão estrelas as transmissões na temporada da Fórmula 1 na emissora. A empresa reconquistou os direitos de transmissão da principal categoria de automobilismo após cinco anos de ausência e fechou acordo para exibir 15 GPs ao vivo, além de nove corridas gravadas.
No pacote de patrocinadores, a Globo fechou com marcas de diferentes mercados. A 99, empresa de transporte por aplicativo e delivery é a única brasileira da lista, que fica completa com a Heiniken, do ramo de bebidas, Claro, de telefonia, Santander, do setor bancário, e Chevrolet, de automóveis.
Nas redes sociais, a Globo publicou um vídeo de divulgação do retorno da Fórmula 1 à emissora atravpés do perfil da Globo Ads, braço do canal responsável por campanhas publicitárias e relações comerciais com marcas e o mercado.
Para a temporada de retomada da Fórmula 1, a Globo montou uma equipe com novos nomes e outros considerados "veteranos" na cobertura da categoria automobilística. A emissora terá Everaldo Marques narrando as corridas e Luciano Burti nos comentários, enquanto a repórter Mariana Becker retorna à emissora para atuar como comentarista in loco dos GPs. A jornalista estará nas corridas, treinos e classificações que a emissora transmitir.
Nos canais SportTV, o narrador será Bruno Fonseca, que irá dividir a cabine com diversos nomes ao longo do ano. Entre eles, Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Em todas as etapas, os repórteres Marcelo Courrege, Julia Guimarães e Guilherme Pereira também marcarão presença.
Veja as corridas da Fórmula 1 que serão transmitidas ao vivo pela Globo na TV aberta
- Austrália
- Japão
- Mônaco
- Espanha
- Áustria
- Inglaterra
- Bélgica
- Hungria
- Holanda
- Itália
- Espanha
- Singapura
- São Paulo
- Las Vegas
- Abu Dhabi
