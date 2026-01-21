menu hamburguer
Globo anuncia cinco patrocinadores para as transmissões da Fórmula 1; veja quais são

Emissora volta a exibir principal categoria do automobilismo

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 21/01/2026
12:44
Max Verstappen durante a corrida do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
Max Verstappen durante a corrida do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
A Globo anunciou cinco novas marcas parceiras que vão estrelas as transmissões na temporada da Fórmula 1 na emissora. A empresa reconquistou os direitos de transmissão da principal categoria de automobilismo após cinco anos de ausência e fechou acordo para exibir 15 GPs ao vivo, além de nove corridas gravadas.

No pacote de patrocinadores, a Globo fechou com marcas de diferentes mercados. A 99, empresa de transporte por aplicativo e delivery é a única brasileira da lista, que fica completa com a Heiniken, do ramo de bebidas, Claro, de telefonia, Santander, do setor bancário, e Chevrolet, de automóveis.

Nas redes sociais, a Globo publicou um vídeo de divulgação do retorno da Fórmula 1 à emissora atravpés do perfil da Globo Ads, braço do canal responsável por campanhas publicitárias e relações comerciais com marcas e o mercado.

Para a temporada de retomada da Fórmula 1, a Globo montou uma equipe com novos nomes e outros considerados "veteranos" na cobertura da categoria automobilística. A emissora terá Everaldo Marques narrando as corridas e Luciano Burti nos comentários, enquanto a repórter Mariana Becker retorna à emissora para atuar como comentarista in loco dos GPs. A jornalista estará nas corridas, treinos e classificações que a emissora transmitir.

Nos canais SportTV, o narrador será Bruno Fonseca, que irá dividir a cabine com diversos nomes ao longo do ano. Entre eles, Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Em todas as etapas, os repórteres Marcelo Courrege, Julia Guimarães e Guilherme Pereira também marcarão presença.

Veja as corridas da Fórmula 1 que serão transmitidas ao vivo pela Globo na TV aberta

  1. Austrália
  2. Japão
  3. Mônaco
  4. Espanha
  5. Áustria
  6. Inglaterra
  7. Bélgica
  8. Hungria
  9. Holanda
  10. Itália
  11. Espanha
  12. Singapura
  13. São Paulo
  14. Las Vegas
  15. Abu Dhabi
Gabriel Borotleto durante lançamento do carro da Audi para F1 2026 (Foto: Reprodução Instagram)
Gabriel Borotleto durante lançamento do carro da Audi para F1 2026 (Foto: Reprodução Instagram)

