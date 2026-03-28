Kimi Antonelli conquistou a pole position do GP do Japão, terceira etapa da Fórmula 1 em 2026. Na madrugada deste sábado (28), o italiano da Mercedes superou George Russell, que ficou em segundo, e Oscar Piastri, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou ao Q3 com maestria, ficando com a 9ª posição – a frente do companheiro de Audi.

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Como foi a classificação?

Q1

A sessão começou com todos os pilotos indo rapidamente à pista com pneus macios, e as primeiras voltas foram registradas por Liam Lawson e Arvid Lindblad. Com a evolução da pista, a liderança mudou várias vezes, passando por Esteban Ocon, pela dupla da McLaren e, depois, por Charles Leclerc, que assumiu a ponta com uma volta quase perfeita. Andrea Kimi Antonelli ainda chegou a retomar a liderança momentaneamente, enquanto George Russell aparecia mais atrás.

Nos minutos finais, após a última ida aos boxes, os pilotos voltaram para suas tentativas decisivas. Gabriel Bortoleto conseguiu uma excelente volta e garantiu a sétima posição, enquanto seu companheiro Nico Hülkenberg também figurava entre os primeiros colocados. Ao fim da sessão, Leclerc confirmou o melhor tempo com 1:29.915.

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ELIMINADOS: Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Fernando Alonso.

Q2

Com tempo reduzido para 15 minutos, Andrea Kimi Antonelli foi o primeiro a ir à pista e logo marcou 1:29.774, assumindo a liderança provisória, seguido por George Russell. Gabriel Bortoleto teve bom desempenho e chegou a ocupar a terceira posição, enquanto Oscar Piastri e Charles Leclerc também se alternaram na ponta ao longo da sessão. Já Max Verstappen enfrentava dificuldades e permanecia próximo da zona de eliminação.

Na reta final, com todos voltando à pista para a última tentativa, Antonelli retomou a liderança com setores rápidos e fechou a sessão na frente, com 1:29.048. Bortoleto não conseguiu melhorar sua volta, mas se manteve em oitavo e avançou ao Q3.

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ELIMINADOS: Max Verstappen, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto e Carlos Sainz.

Q3

Na disputa pela pole, Andrea Kimi Antonelli repetiu o desempenho das sessões anteriores e foi o primeiro a marcar volta rápida, assumindo a liderança provisória com 1:28.778. Gabriel Bortoleto não conseguiu encaixar uma boa primeira tentativa e registrou 1:30.648, o mais lento entre os pilotos naquele momento.

Nos minutos finais, todos retornaram à pista para a última volta rápida, mas nem George Russell nem os pilotos da McLaren conseguiram melhorar seus tempos. Com o relógio já zerado, Charles Leclerc ainda subiu para a quarta posição, enquanto Antonelli confirmou a pole position, seguido por Russell e Oscar Piastri.

➡️ Conheça tudo sobre o circuito de Suzuka, palco do GP do Japão na F1

Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Terceira etapa do calendário

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Japão. A prova é realizada no Circuito de Suzuka, que receberá a terceira etapa do calendário. Por causa do fuso horário, essa etapa também acontecerá de madrugada – assim como Austrália e China. Veja os horários abaixo:

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 03h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 03h30 (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 29 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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