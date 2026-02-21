menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Leclerc dita o ritmo, mas McLaren lidera em quilometragem; veja o balanço final dos testes da F1

A Aston Martin foi destaque negativo ao longo das semanas

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 21/02/2026
10:37
O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, dirige no segundo dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir, 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
imagem cameraLeclerc lidera testes no Bahrein e McLaren domina quilometragem; veja o saldo da pré-temporada
  • Matéria
  • Mais Notícias

O período de testes da Fórmula 1 chegou ao fim e, agora, as equipes voltam suas atenções para o GP da Austrália, marcado para o fim de semana dos dias 7 e 8 de março. Entre os destaques, a Ferrari garantiu o melhor tempo da semana, enquanto a McLaren foi a equipe que mais acumulou quilometragem. Por outro lado, a Aston Martin deixou a desejar.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Charles Leclerc alcançou o topo da tabela de tempos na última atividade no Bahrein, na última sexta-feira (20), ao cravar 1min31s992. O jovem Kimi Antonelli ficou na segunda posição, com 1min32s803, seguido por Oscar Piastri, que completou o pódio com 1min32s861. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou sua preparação em 10º lugar, com o tempo de 1min33s755 como melhor tempo.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Apesar da busca por velocidade, a quantidade de voltas são o principal objetivo a ser alcançado para que os pilotos se adaptem aos novos carros. Nesse quesito, a McLaren foi o grande destaque, completando 817 voltas nos três dias de testes. A Haas surpreendeu com a segunda melhor marca (794 voltas), seguida de perto pela Williams, com 790.

continua após a publicidade

A Aston Martin, por sua vez, deixou muito a desejar. A equipe percorreu somente 1.098 km no total e Lance Stroll e Fernando Alonso fecharam a tabela com os piores tempos.

➡️ Largada será ponto de preocupação para pilotos na F1 em 2026

Ranking por quilometragem

EquipeVoltasKm

McLaren

817

4.421

Haas

794

4.297

Williams

790

4.275

Ferrari

745

4.031

Racing Bulls

734

3.972

Mercedes

714

3.864

Audi

711

3.847

Alpine

677

3.663

Red Bull

672

3.636

Cadillac

586

3.171

Aston Martin

334

1.807

Ranking por motor

MotorVoltasKm

Mercedes

2.998

16.225

Ferrari

2.125

11.500

Red Bull Ford

1.406

7.609

Audi

711

3.847

Honda

334

1.807

Ranking por tempo

1C LECLERCFerrari1:31.992

2

A K ANTONELLI

Mercedes

1:32.803

3

O PIASTRI

McLaren Mercedes

1:32.861

4

L NORRIS

McLaren Mercedes

1:32.871

5

M VERSTAPPEN

Red Bull RBPT Ford

1:33.109

6

G RUSSELL

Mercedes

1:33.197

7

L HAMILTON

Ferrari

1:33.408

8

P GASLY

Alpine Mercedes

1:33.421

9

O BEARMAN

Haas Ferrari

1:33.487

10

G BORTOLETO

Audi

1:33.755

11

F COLAPINTO

Alpine Mercedes

1:33.818

12

N HÜLKENBERG

Audi

1:33.987

13

A LINDBLAD

Racing Bulls RBPT Ford

1:34.149

14

E OCON

Haas Ferrari

1:34.201

15

I HADJAR

Red Bull RBPT Ford

1:34.260

16

C SAINZ

Williams Mercedes

1:34.342

17

L LAWSON

Cadillac Ferrari

1:34.532

18

A ALBON

Williams Mercedes

1:34.555

19

V BOTTAS

Cadillac Ferrari

1:35.290

20

S PÉREZ

Cadillac Ferrari

1:35.369

21

L STROLL

Aston Martin Honda

1:35.974

22

F ALONSO

Aston Martin Honda

1:36.536

🤑🏎️ Aposte em sua equipe favorita na F1 2026
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias