Leclerc dita o ritmo, mas McLaren lidera em quilometragem; veja o balanço final dos testes da F1
A Aston Martin foi destaque negativo ao longo das semanas
- Matéria
- Mais Notícias
O período de testes da Fórmula 1 chegou ao fim e, agora, as equipes voltam suas atenções para o GP da Austrália, marcado para o fim de semana dos dias 7 e 8 de março. Entre os destaques, a Ferrari garantiu o melhor tempo da semana, enquanto a McLaren foi a equipe que mais acumulou quilometragem. Por outro lado, a Aston Martin deixou a desejar.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Charles Leclerc alcançou o topo da tabela de tempos na última atividade no Bahrein, na última sexta-feira (20), ao cravar 1min31s992. O jovem Kimi Antonelli ficou na segunda posição, com 1min32s803, seguido por Oscar Piastri, que completou o pódio com 1min32s861. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou sua preparação em 10º lugar, com o tempo de 1min33s755 como melhor tempo.
Apesar da busca por velocidade, a quantidade de voltas são o principal objetivo a ser alcançado para que os pilotos se adaptem aos novos carros. Nesse quesito, a McLaren foi o grande destaque, completando 817 voltas nos três dias de testes. A Haas surpreendeu com a segunda melhor marca (794 voltas), seguida de perto pela Williams, com 790.
A Aston Martin, por sua vez, deixou muito a desejar. A equipe percorreu somente 1.098 km no total e Lance Stroll e Fernando Alonso fecharam a tabela com os piores tempos.
➡️ Largada será ponto de preocupação para pilotos na F1 em 2026
Ranking por quilometragem
|Equipe
|Voltas
|Km
McLaren
817
4.421
Haas
794
4.297
Williams
790
4.275
Ferrari
745
4.031
Racing Bulls
734
3.972
Mercedes
714
3.864
Audi
711
3.847
Alpine
677
3.663
Red Bull
672
3.636
Cadillac
586
3.171
Aston Martin
334
1.807
Ranking por motor
|Motor
|Voltas
|Km
Mercedes
2.998
16.225
Ferrari
2.125
11.500
Red Bull Ford
1.406
7.609
Audi
711
3.847
Honda
334
1.807
Ranking por tempo
|1
|C LECLERC
|Ferrari
|1:31.992
2
A K ANTONELLI
Mercedes
1:32.803
3
O PIASTRI
McLaren Mercedes
1:32.861
4
L NORRIS
McLaren Mercedes
1:32.871
5
M VERSTAPPEN
Red Bull RBPT Ford
1:33.109
6
G RUSSELL
Mercedes
1:33.197
7
L HAMILTON
Ferrari
1:33.408
8
P GASLY
Alpine Mercedes
1:33.421
9
O BEARMAN
Haas Ferrari
1:33.487
10
G BORTOLETO
Audi
1:33.755
11
F COLAPINTO
Alpine Mercedes
1:33.818
12
N HÜLKENBERG
Audi
1:33.987
13
A LINDBLAD
Racing Bulls RBPT Ford
1:34.149
14
E OCON
Haas Ferrari
1:34.201
15
I HADJAR
Red Bull RBPT Ford
1:34.260
16
C SAINZ
Williams Mercedes
1:34.342
17
L LAWSON
Cadillac Ferrari
1:34.532
18
A ALBON
Williams Mercedes
1:34.555
19
V BOTTAS
Cadillac Ferrari
1:35.290
20
S PÉREZ
Cadillac Ferrari
1:35.369
21
L STROLL
Aston Martin Honda
1:35.974
22
F ALONSO
Aston Martin Honda
1:36.536
🤑🏎️ Aposte em sua equipe favorita na F1 2026
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias