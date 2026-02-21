Leclerc dita o ritmo, mas McLaren lidera em quilometragem; veja o balanço final dos testes da F1

O período de testes da Fórmula 1 chegou ao fim e, agora, as equipes voltam suas atenções para o GP da Austrália, marcado para o fim de semana dos dias 7 e 8 de março. Entre os destaques, a Ferrari garantiu o melhor tempo da semana, enquanto a McLaren foi a equipe que mais acumulou quilometragem. Por outro lado, a Aston Martin deixou a desejar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Charles Leclerc alcançou o topo da tabela de tempos na última atividade no Bahrein, na última sexta-feira (20), ao cravar 1min31s992. O jovem Kimi Antonelli ficou na segunda posição, com 1min32s803, seguido por Oscar Piastri, que completou o pódio com 1min32s861. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou sua preparação em 10º lugar, com o tempo de 1min33s755 como melhor tempo.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Apesar da busca por velocidade, a quantidade de voltas são o principal objetivo a ser alcançado para que os pilotos se adaptem aos novos carros. Nesse quesito, a McLaren foi o grande destaque, completando 817 voltas nos três dias de testes. A Haas surpreendeu com a segunda melhor marca (794 voltas), seguida de perto pela Williams, com 790.

continua após a publicidade

A Aston Martin, por sua vez, deixou muito a desejar. A equipe percorreu somente 1.098 km no total e Lance Stroll e Fernando Alonso fecharam a tabela com os piores tempos.

➡️ Largada será ponto de preocupação para pilotos na F1 em 2026

Ranking por quilometragem

Equipe Voltas Km McLaren 817 4.421 Haas 794 4.297 Williams 790 4.275 Ferrari 745 4.031 Racing Bulls 734 3.972 Mercedes 714 3.864 Audi 711 3.847 Alpine 677 3.663 Red Bull 672 3.636 Cadillac 586 3.171 Aston Martin 334 1.807

Ranking por motor

Motor Voltas Km Mercedes 2.998 16.225 Ferrari 2.125 11.500 Red Bull Ford 1.406 7.609 Audi 711 3.847 Honda 334 1.807

Ranking por tempo

1 C LECLERC Ferrari 1:31.992 2 A K ANTONELLI Mercedes 1:32.803 3 O PIASTRI McLaren Mercedes 1:32.861 4 L NORRIS McLaren Mercedes 1:32.871 5 M VERSTAPPEN Red Bull RBPT Ford 1:33.109 6 G RUSSELL Mercedes 1:33.197 7 L HAMILTON Ferrari 1:33.408 8 P GASLY Alpine Mercedes 1:33.421 9 O BEARMAN Haas Ferrari 1:33.487 10 G BORTOLETO Audi 1:33.755 11 F COLAPINTO Alpine Mercedes 1:33.818 12 N HÜLKENBERG Audi 1:33.987 13 A LINDBLAD Racing Bulls RBPT Ford 1:34.149 14 E OCON Haas Ferrari 1:34.201 15 I HADJAR Red Bull RBPT Ford 1:34.260 16 C SAINZ Williams Mercedes 1:34.342 17 L LAWSON Cadillac Ferrari 1:34.532 18 A ALBON Williams Mercedes 1:34.555 19 V BOTTAS Cadillac Ferrari 1:35.290 20 S PÉREZ Cadillac Ferrari 1:35.369 21 L STROLL Aston Martin Honda 1:35.974 22 F ALONSO Aston Martin Honda 1:36.536

🤑🏎️ Aposte em sua equipe favorita na F1 2026

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.