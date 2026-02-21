Verstappen volta a criticar novas regras da F1: 'Não queremos ser Fórmula E'
Novo regulamento tem sido alvo de críticas por pilotos e equipes
- Matéria
- Mais Notícias
O holandês Max Verstappen voltou a fazer críticas ao novo regulamento da Fórmula 1 (F1), especialmente em relação ao sistema de recuperação e entrega de energia dos carros, que passaram por alterações que visam aliar eficiência à sustentabilidade. No entanto, as mudanças sofreram uma enxurrada de críticas por parte das equipes e dos pilotos.
Leclerc dita o ritmo, mas McLaren lidera em quilometragem; veja o balanço final dos testes da F1
Fórmula 1
Bortoleto avalia desempenho nos testes da F1 2026: ‘Muito a aprender’
Fórmula 1
FIA estuda mudança no regulamento da F1 após ‘chuva’ de reclamações
Fórmula 1
Verstappen, que já havia afirmado que "a sensação não é digna, é completamente antinatural", além de sugerir que a Fórmula 1 "se livrasse das baterias", voltou a demonstrar sua indignação com a situação, sugerindo um retorno ao que era antes:
— Eu não quero que nos aproximemos da Fórmula E. Eu quero que continuemos longe disso e que sejamos a Fórmula 1. Então, não aumente a (eficiência da) bateria. Na verdade, livrem-se disso e foquem em um bom motor. Deixem a Fórmula E ser a Fórmula E, porque é isso que eles são — disse Verstappen, em coletiva da F1.
Nicholas Tombazis, diretor técnico da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), admitiu que o sistema pode sofrer modificações baseadas nas primeiras reações aos carros em pista:
— Os carros são novos. Entre o verão e o outono passados, muita gente testou nos simuladores e expressou grandes preocupações. Os comentários feitos agora, no Bahrein, são certamente melhores do que o que vínhamos ouvindo nas simulações, mas ainda há observações importantes, como as de Max. Temos consciência de que talvez seja necessário fazer ajustes. Estamos abertos a esse debate com equipes e fornecedores de motores — afirmou.
Mesmo com os comentários de Verstappen e de outros pilotos, tais alterações na Fórmula 1, no entanto, só acontecerão após o teste na pista, com a competição já iniciada e o desempenho avaliado na prática:
— Estamos aprendendo conforme avançamos. A primeira corrida será o teste real, pois aqui nos testes eles não estão competindo diretamente entre si. Mudanças exigem discussão e passam pelo processo de governança. É improvável que algo mude entre o GP da Austrália e o da China, por exemplo, mas o ajuste não levará meses — finalizou Tombazis.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
+Aposte na vitória de Max Verstappen ou outros pilotos na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias