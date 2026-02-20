Bortoleto avalia desempenho nos testes da F1 2026: 'Muito a aprender'

A pré-temporada da Fórmula 1 terminou nesta sexta-feira (20), quando chegou ao fim o nono dia de sessões de testes no Bahrein. Anteriormente, houve três dias de atividade em Barcelona, na Espanha. Ao fim de todas as idas à pista, Gabriel Bortoleto considerou que foi feito um "ótimo trabalho" na estreia da Audi na elite do automobilismo mundial, mas manteve os pés no chão.

No total, em Bahrein, o paulistano completou 347 voltas e teve como melhor tempo um 1min33s755, conquistado na tarde desta sexta (20). Assim, Bortoleto finalizou o dia como o 7º colocado e se mostrou animado para o início da temporada.

— Concluímos duas semanas produtivas aqui no Bahrein e, no geral, foi uma pré-temporada muito movimentada. Acho que a equipe fez um ótimo trabalho: fizemos um progresso sólido com nosso carro desde o início, e isso é muito encorajador.

Gabriel Bortoleto em ação na pré-temporada da F1 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Mesmo reconhecendo o bom progresso feito nos testes, o piloto da Audi, que tem Nico Hulkenberg como seu companheiro, demonstrou estar ciente da realidade e das melhoras que devem ser feitas no R26 e em seu desempenho.

— Ainda há áreas a serem trabalhadas e muito a aprender sobre ele, mas, no geral, posso dizer que foi um teste positivo, e quero agradecer a todos da equipe, tanto na pista quanto em Hinwil, Neuburg e Bicester, pelo apoio e trabalho árduo. Agora, o foco muda para Melbourne: Estou ansioso para começar a temporada.

Quando começa a F1 2026?

A temporada 2026 da Fórmula 1 tem início no GP da Austrália, que acontece entre os dias 6 e 8 de março. Bortoleto disputa a sua segunda temporada na elite do automobilismo mundial. Ano passado, terminou o Mundial de Pilotos na 19ª colocação, com 19 pontos.

