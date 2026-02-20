Largada será ponto de preocupação para pilotos na Fórmula 1 em 2026

O momento da largada é um dos pontos mais aguardados nesta nova fase da Fórmula 1, tanto para os fãs quanto para os pilotos. Com a mudança radical no regulamento em 2026 e a introdução das novas unidades de potência, o comportamento dos carros mudou drasticamente.

Durante as últimas sessões de treinos realizadas no Bahrein, ficou evidente que os monopostos estão demorando mais para atingir as condições ideais de tração e aceleração. Isso ocorre porque, agora, a potência é dividida igualmente: 50% vem do motor elétrico e 50% do motor a combustão.

A maior dificuldade reside na extinção do MGU-H (unidade de recuperação de calor), componente que era essencial para eliminar o "turbo lag" — aquele atraso entre o acionamento do acelerador e a resposta efetiva do turbo. Sem esse item, a gestão da energia nas arrancadas ficou mais difícil.

O novo desafio divide opiniões no paddock. Max Verstappen ironizou as reclamações: "Quem estiver preocupado tem sempre a opção de largar do pit lane", disparou o holandês.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto trouxe uma análise mais técnica sobre o impacto estratégico: como as ultrapassagens parecem estar mais difíceis com os carros de 2026, uma boa partida logo no início do GP será ainda mais crucial para o resultado final. Isso vale tanto para quem briga pela vitória lá na frente, quanto para as equipes que lutam por cada ponto na zona de pontuação, analisou o piloto em entrevista ao ge.

Largada do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

Quando começa a temporada 2026 da F1?

O GP da Austrália abre o calendário da Fórmula 1 2026 no dia 15 de març, no Circuito de Albert Park, em Melbourne. A largada prevista para as 03h (horário de Brasília) e terá transmissão da Globo (canal aberto) e do Sportv (canal fechado).

