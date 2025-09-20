Norris é mais rápido em último treino do GP do Azerbaijão de F1; Bortoleto é 18º
Pilotos fizeram último teste antes da classificação
Lando Norris foi o mais rápido no treino livre três do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 , última sessão antes da classificação, que será ainda neste sábado (20), e da corrida, no domingo. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, ficou abaixo de seu colega de equipe, Nico Hulkenberg, e conquistou a 18ª posição. A classificação do GP do Azerbaijão acontece neste sábado, às 9h (de Brasília). O Lance! acompanha em tempo real.
O piloto da McLaren também lliderou o primeiro treino, na última sexta-feira. O segundo colocado foi Max Verstappen, que separou Norris do colega de equipe Oscar Piastri. A McLaren pode conquistar o título já neste domingo, caso os pilotos façam a dobradinha no pódio.
Com algumas rodadas dos pilotos, o treino livre três aconteceu sem acidentes.
Resultado do treino livre três do GP do Azerbaijão
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Melhor volta
1º
Lando Norris
McLaren
1:41.223
2º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:41.445
3º
Oscar Piastri
McLaren
1:41.477
4º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:41.499
5º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:41.876
6º
George Russell
Mercedes
1:41.964
7º
Alexander Albon
Williams
1:41.983
8º
Oliver Bearman
Haas
1:41.985
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:42.146
10º
Charles Leclerc
Ferrari
1:42.209
11º
Isack Hadjar
Racing Bulls
1:42.267
12º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
1:42.428
13º
Carlos Sainz
Williams
1:42.486
14º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:42.591
15º
Franco Colapinto
Alpine
1:42.789
16º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
1:42.840
17º
Esteban Ocon
Haas
1:42.868
18º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
1:43.060
19º
Pierre Gasly
Alpine
1:43.322
20º
Lance Stroll
Aston Martin
1:43.350
Conheça Baku
O circuito de Baku fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2016, em etapa dominada como Grande Prêmio da Europa. No ano seguinte, em 2017, a prova finalmente recebeu o nome de seu país e passou a ser chamada de Grande Prêmio do Azerbaijão, nome mantido desde então.
O traçado tem 6 km de extensão, percorrendo as ruas de Baku, capital do Ajerbaijão. O circuito tem 20 curvas, apertadas principalmente no trecho do centro histórico da cidade. A composição mescla construções antigas com os altos prédios contemporâneos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O maior vencedor da etapa é Sergio Pérez, que acumula duas vitórias. A equipe mais vencedora é a Red Bull, que soma quatro triunfos.
GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
