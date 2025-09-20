menu hamburguer
Norris é mais rápido em último treino do GP do Azerbaijão de F1; Bortoleto é 18º

Pilotos fizeram último teste antes da classificação

Lando Norris em último treino livre do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Dia 20/09/2025
06:51
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lando Norris foi o mais rápido no treino livre três do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 , última sessão antes da classificação, que será ainda neste sábado (20), e da corrida, no domingo. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, ficou abaixo de seu colega de equipe, Nico Hulkenberg, e conquistou a 18ª posição. A classificação do GP do Azerbaijão acontece neste sábado, às 9h (de Brasília). O Lance! acompanha em tempo real.

O piloto da McLaren também lliderou o primeiro treino, na última sexta-feira. O segundo colocado foi Max Verstappen, que separou Norris do colega de equipe Oscar Piastri. A McLaren pode conquistar o título já neste domingo, caso os pilotos façam a dobradinha no pódio.

Com algumas rodadas dos pilotos, o treino livre três aconteceu sem acidentes.

Lando Norris em último treino livre do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Ozan Kose / AFP)
Resultado do treino livre três do GP do Azerbaijão

PosiçãoPilotoEquipeMelhor volta

Lando Norris

McLaren

1:41.223

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:41.445

Oscar Piastri

McLaren

1:41.477

Lewis Hamilton

Ferrari

1:41.499

Kimi Antonelli

Mercedes

1:41.876

George Russell

Mercedes

1:41.964

Alexander Albon

Williams

1:41.983

Oliver Bearman

Haas

1:41.985

Liam Lawson

Racing Bulls

1:42.146

10º

Charles Leclerc

Ferrari

1:42.209

11º

Isack Hadjar

Racing Bulls

1:42.267

12º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

1:42.428

13º

Carlos Sainz

Williams

1:42.486

14º

Fernando Alonso

Aston Martin

1:42.591

15º

Franco Colapinto

Alpine

1:42.789

16º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

1:42.840

17º

Esteban Ocon

Haas

1:42.868

18º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

1:43.060

19º

Pierre Gasly

Alpine

1:43.322

20º

Lance Stroll

Aston Martin

1:43.350

Conheça Baku

O circuito de Baku fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2016, em etapa dominada como Grande Prêmio da Europa. No ano seguinte, em 2017, a prova finalmente recebeu o nome de seu país e passou a ser chamada de Grande Prêmio do Azerbaijão, nome mantido desde então.

Circuito do GP do Azerbaijão (Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images / Red Bull Content Pool)
Circuito do GP do Azerbaijão (Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images / Red Bull Content Pool)

O traçado tem 6 km de extensão, percorrendo as ruas de Baku, capital do Ajerbaijão. O circuito tem 20 curvas, apertadas principalmente no trecho do centro histórico da cidade. A composição mescla construções antigas com os altos prédios contemporâneos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O maior vencedor da etapa é Sergio Pérez, que acumula duas vitórias. A equipe mais vencedora é a Red Bull, que soma quatro triunfos.

GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO

