GP do Azerbaijão de F1: quando, horário e onde assistir à classificação

A Fórmula 1 realiza, neste sábado (20), o último treino livre e a classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1. A etapa acontece no circuito de rua de Baku, capital do país. A última sessão de treino está marcada para as 5h30 (de Brasília), já a classificação será às 9h. O treino têm transmissão do BandSports e F1TV, enquanto a classificação também é transmitida pela Band.

O GP do Azerbaijão de F1 teve as primeiras ações na pista na última sexta-feira (19). Lando Norris, da McLaren, liderou a sessão de treino livre, que iniciou o fim de semana. Na mesma sessão, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi 14º.

Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Joe Portlock/Getty Images / Sauber Media Hub)

Em seguida, foi a vez do segundo treino livre, liderado pelas Ferraris, com primeiro lugar de Lewis Hamilton e segundo lugar para Charles Leclerc. Gabriel Bortoleto ficou uma posição abaixo do primeiro treino, terminando na 15ª posição.

Conheça Baku

O circuito de Baku fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2016, em etapa dominada como Grande Prêmio da Europa. No ano seguinte, em 2017, a prova finalmente recebeu o nome de seu país e passou a ser chamada de Grande Prêmio do Azerbaijão, nome mantido desde então.

Circuito do GP do Azerbaijão (Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images / Red Bull Content Pool)

O traçado tem 6 km de extensão, percorrendo as ruas de Baku, capital do Ajerbaijão. O circuito tem 20 curvas, apertadas principalmente no trecho do centro histórico da cidade. A composição mescla construções antigas com os altos prédios contemporâneos.

O maior vencedor da etapa é Sergio Pérez, que acumula duas vitórias. A equipe mais vencedora é a Red Bull, que soma quatro triunfos.

GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real