F1: Bortoleto fala em ‘dia decente’ com Sauber no GP do Azerbaijão
Piloto ficou na 15ª posição ao final dos treinos livres no Azerbaijão
Gabriel Bortoleto fechou a sexta-feira (19) de treinos livres no Azerbaijão na 15ª colocação, pouco mais de 1s2 atrás do líder, Lewis Hamilton. Na avaliação do brasileiro, o ritmo da Sauber foi o suficiente para este começo de fim de semana.
— No geral, tivemos um dia decente, apesar das condições difíceis. Vários pilotos foram direto para a área de escape, também tive alguns desses momentos, mas isso faz parte do esforço para chegar ao limite — falou Bortoleto. Lando Norris, por exemplo, chegou a acertar o muro durante volta rápida em Baku.
Agora, o piloto vai analisar o que foi coletado de informações sobre as dificuldades encontradas no circuito e, quem sabe, repetir a performance de quando era piloto da F2, terminando na quinta e na quarta colocações, respectivamente.
— O lado positivo é que aprendemos muito sobre nossos limites, e temos algo sólido para construir antes da classificação. Estou me sentindo bem com o trabalho que podemos fazer esta noite e ansioso para ver o que podemos alcançar amanhã — completou.
GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
