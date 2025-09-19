menu hamburguer
Fórmula 1

F1: Bortoleto fala em ‘dia decente’ com Sauber no GP do Azerbaijão

Piloto ficou na 15ª posição ao final dos treinos livres no Azerbaijão

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto: Andy Hone / LAT Images / Sauber Media Hub)
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto: Andy Hone / LAT Images / Sauber Media Hub)
0b4d39c1-0cb5-4d31-a32c-7e9a8a96e1c1_Avatar GP
Grande Premio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
14:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

Gabriel Bortoleto fechou a sexta-feira (19) de treinos livres no Azerbaijão na 15ª colocação, pouco mais de 1s2 atrás do líder, Lewis Hamilton. Na avaliação do brasileiro, o ritmo da Sauber foi o suficiente para este começo de fim de semana.

➡️ Hamilton lidera TL2 do GP do Azerbaijão da F1; Bortoleto é 15º

— No geral, tivemos um dia decente, apesar das condições difíceis. Vários pilotos foram direto para a área de escape, também tive alguns desses momentos, mas isso faz parte do esforço para chegar ao limite — falou Bortoleto. Lando Norris, por exemplo, chegou a acertar o muro durante volta rápida em Baku.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto: Andy Hone / LAT Images / Sauber Media Hub)
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto: Andy Hone / LAT Images / Sauber Media Hub)

Agora, o piloto vai analisar o que foi coletado de informações sobre as dificuldades encontradas no circuito e, quem sabe, repetir a performance de quando era piloto da F2, terminando na quinta e na quarta colocações, respectivamente.

➡️Três décadas de crescimento em Cascavel, dentro e fora da pista

— O lado positivo é que aprendemos muito sobre nossos limites, e temos algo sólido para construir antes da classificação. Estou me sentindo bem com o trabalho que podemos fazer esta noite e ansioso para ver o que podemos alcançar amanhã — completou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

