Lando Norris celebra novo número na F1 2026: 'Muito bom ver'

Atual campeão mundial de Fórmula 1, Lando Norris estreou sua nova McLaren com o número 1 durante os testes de pré-temporada em Barcelona. O piloto inglês ainda avaliou, nesta quarta-feira (28), o comportamento do carro desenvolvido sob o novo regulamento técnico que entrará em vigor na próxima temporada.

A utilização do número 1 por Norris marca uma mudança significativa no grid, já que esta numeração é exclusiva do campeão mundial. Após o teste, o piloto comentou como foi sua primeira experiência como novo carro.

— Foi simplesmente muito legal, é bom voltar aqui, muito bom ver o número 1 no meu carro. E (o número 1) caiu bem. Ainda é um sentimento surreal, toda essa situação de ser campeão — declarou Norris.

A McLaren chega a 2026 para defender o título, assim como Norris, após conquistar o campeonato de construtores em 2025, seu décimo título na história, ao repetir o feito de 2024, quando encerrou um jejum de 26 anos sem conquistas desde Mika Hakkinen em 1998.

McLaren conquista título de equipes da F1 2025 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

O título de Norris em 2025 também representou um marco histórico para a equipe britânica, que não tinha um piloto campeão desde Lewis Hamilton em 2008. A conquista, então, encerra um período de 17 anos sem conquistas individuais de pilotos da McLaren.

Sobre as características do novo carro, Norris compartilhou impressões técnicas detalhadas. Alinhadas com a avaliação de Hamilton, que testou o modelo da Ferrari, o atual campeão da F1 mencionou alguns detalhes positivos sobre a nova geração de veículos.

— É bem diferente. Na aceleração e nas retas parece mais rápido, você chega a 340 ou 350 km/h bem mais rápido do que nos últimos anos. Mas ainda parece uma McLaren, ainda parece poderosa, ainda parece como um carro de F1, o que é o mais importante — afirmou.

Vale destacar que a equipe britânica ainda revelará em 9 de fevereiro a pintura oficial com a qual disputará a temporada 2026.

Norris 'roubou' número de Verstappen

Além de quebrar a sequência de títulos de Max Verstappen, Lando Norris ainda o obrigou a mudar de "cara" para a próxima temporada da F1. O britânico vai honrar o seu primeiro campeonato com o número 1 ao abandonar o tradicional #4 que usa desde 2019.

Max Verstappen no GP de Las Vegas pela F1 2025 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

Segundo Norris, a mudança é uma representação e homenagem ao trabalho de toda a equipe da McLaren durante este ano. O time dominou em 2025 e conquistou o título do Mundial de Construtores com sete provas de antecedência.

Embora seja uma tradição, nem todos os pilotos decidem por aderir o novo número. Lewis Hamilton, por exemplo, escolheu não deixar o tradicional 44 durante sua sequência vitoriosa ao lado da Mercedes.

Calendário da F1 2026

Os testes secretos da F1 2026 tiveram início na segunda-feira em Barcelona, mas a McLaren não participou do primeiro dia por decisão estratégica. No segundo dia, apenas Ferrari e Red Bull enfrentaram a pista molhada devido às condições climáticas desfavoráveis.

Após esta rodada em Barcelona, a F1 terá uma semana sem atividades. Na sequência, as equipes se dirigirão ao Bahrein, onde o Circuito de Sakhir receberá duas rodadas de testes: a primeira entre 11 e 13 de fevereiro e a segunda de 18 a 20 do mesmo mês.

O campeonato de 2026 começará oficialmente em 8 de março com o Grande Prêmio da Austrália, quando as equipes mostrarão o verdadeiro potencial dos carros desenvolvidos sob o novo regulamento técnico.