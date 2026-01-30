menu hamburguer
Fórmula 1

Ferrari, McLaren e Audi: tudo sobre o último dia de treino da F1 em Barcelona

Os pilotos tem oito horas disponíveis por dia para o treino


Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 30/01/2026
10:23
Atualizado há 2 minutos
Fernando Alonso, da Aston Martin, e Oscar Piastri, da McLaren, em ação no treino livre do GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
Fernando Alonso, da Aston Martin, e Oscar Piastri, da McLaren, em ação no treino livre do GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O quinto e último dia da primeira bateria de treinos coletivos da temporada 2026 da F1 acontece nesta sexta-feira (30). Das 11 equipes do grid, oito estarão na pista espanhola. Apenas Mercedes, Racing Bulls e Williams não marcam presença, pois já cumpriram os três dias de atividades disponíveis no regulamento.

FerrariCadillacMcLarenRed BullHaasAudiAlpine Aston Martin, vão marcar presença nas pistas.

A Red Bull volta a acelerar com Max Verstappen, após conseguir a reposição das peças danificadas no acidente de Isack Hadjar. A Aston Martin, por sua vez, escala o piloto da casa, Fernando Alonso, que fará sua estreia na pista nesta pré-temporada em busca de quilometragem com o novo motor Honda.

No primeiro dia, o jovem Hadjar surpreendeu ao ser o mais rápido com a Red Bull. Na terça-feira, a chuva limitou as ações, e Verstappen liderou um treino restrito que contou apenas com a equipe taurina e a dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Já a segunda metade da bateria foi dominada pela Mercedes, quando Kimi Antonelli liderou o terceiro dia, enquanto George Russell confirmou o bom momento no penúltimo dia.

Hamilton celebra bom desempenho da Ferrari

Lewis Hamilton completou 85 voltas na última quinta-feira (29) e celebrou o desempenho do novo carro da Ferrari em comparação à temporada passada. O heptacampeão encerrou o dia com o sexto melhor tempo, registrando a marca de 1min18s654.

— Quando você vem para um teste, sempre busca o máximo de quilometragem. Hoje, completei 85 voltas apenas pela manhã, o que é incrível. No ano passado, tivemos um início de testes muito pior. Então, considerando as mudanças do novo regulamento, este começo é superior ao que experimentamos no passado. Espero que essa evolução continue — afirmou o britânico durante a coletiva pós-treino.

Novo carro da Ferrari
Ferrari participa de último dia de treino da F1 (Reprodução/Ferrari)

