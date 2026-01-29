menu hamburguer
Lance! Biz

Fórmula 1 fecha parceria com banco presente em mais de 50 países

Instituição é presente em mais da metade dos países que vão receber a categoria

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/01/2026
18:19
Red Bull Racing's Japanese driver Yuki Tsunoda (R) and Alpine's French driver Pierre Gasly (L) race during the practice session for the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 17, 2025. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Fórmula 1 tem firmado novos acordos comerciais
A Fórmula 1 anunciou uma parceria com o Standard Chartered, banco com matriz em Londres (ING) e presente com sede física em 52 países. Ele passa a atuar como Parceiro Oficial de Gestão de Patrimônio e de Banco de Investimento, além de Parceiro Oficial de Investimento Corporativo. A duração exata não foi revelada, mas o acordo é plurianual.

O acordo prevê ativações para clientes e convidados ao longo dos fins de semana de corrida, além de ações ligadas ao calendário de eventos da categoria. A instituição britânica já está presente em mais da metade dos países que vão receber etapas da Fórmula 1.

- Estamos orgulhosos de nos tornarmos parceiros da Fórmula 1, que compartilha nosso compromisso incessante com alta performance, inovação, experiência de cliente de classe mundial e conectividade global distinta - afirmou Roberto Hoornweg, CEO do Standard Chartered.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, destacou a presença global de ambas as marcas.

- Estou entusiasmado em dar as boas-vindas ao Standard Chartered, uma potência financeira incrível, como novo parceiro da Formula 1. Somos ambos verdadeiramente globais por natureza, compartilhando locais fantásticos ao redor do mundo com o desejo de impulsionar desempenho e criar experiências que emocionam as pessoas e as reúnem - afirmou o dirigente, que completou:

- Com o apoio do Standard Chartered à F1 Academy, mal posso esperar para tê-los conosco no paddock e ver o que podemos alcançar juntos.

Pois é. O Standard Chartered também vai ampliar seu envolvimento à F1 Academy, categoria feminina criada pela Formula 1 com foco no desenvolvimento de talentos no automobilismo, dentro e fora das pistas.

Largada do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
Fórmula 1 fecha parceria com banco presente em mais de 50 países (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

