A Fórmula 1 anunciou uma parceria com o Standard Chartered, banco com matriz em Londres (ING) e presente com sede física em 52 países. Ele passa a atuar como Parceiro Oficial de Gestão de Patrimônio e de Banco de Investimento, além de Parceiro Oficial de Investimento Corporativo. A duração exata não foi revelada, mas o acordo é plurianual.

O acordo prevê ativações para clientes e convidados ao longo dos fins de semana de corrida, além de ações ligadas ao calendário de eventos da categoria. A instituição britânica já está presente em mais da metade dos países que vão receber etapas da Fórmula 1.

- Estamos orgulhosos de nos tornarmos parceiros da Fórmula 1, que compartilha nosso compromisso incessante com alta performance, inovação, experiência de cliente de classe mundial e conectividade global distinta - afirmou Roberto Hoornweg, CEO do Standard Chartered.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, destacou a presença global de ambas as marcas.

- Estou entusiasmado em dar as boas-vindas ao Standard Chartered, uma potência financeira incrível, como novo parceiro da Formula 1. Somos ambos verdadeiramente globais por natureza, compartilhando locais fantásticos ao redor do mundo com o desejo de impulsionar desempenho e criar experiências que emocionam as pessoas e as reúnem - afirmou o dirigente, que completou:

- Com o apoio do Standard Chartered à F1 Academy, mal posso esperar para tê-los conosco no paddock e ver o que podemos alcançar juntos.

Pois é. O Standard Chartered também vai ampliar seu envolvimento à F1 Academy, categoria feminina criada pela Formula 1 com foco no desenvolvimento de talentos no automobilismo, dentro e fora das pistas.

