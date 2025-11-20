menu hamburguer
Fórmula 1

Leclerc volta a liderar na F1; Bortoleto é 19º no TL1 de Las Vegas

Piloto não liderava desde o México

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 20/11/2025
22:41
Charles Leclerc liderou a primeira sessão de treino livre do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 (F1). O piloto monegasco marcou 1:34.802, a volta mais rápida do TL1. O segundo lugar foi de Alex Albon e o terceiro de Yuki Tsunoda. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 19º e está sob investigação por infringir uma bandeira amarela. Ele ficou atrás do colega de equipe Nico Hulkenberg, 18º.

É a primeira vez desde o treino livre 1 do GP do México que Charles Leclerc lidera uma sessão da F1. Desde então, Lando Norris e Max Verstappen. O monegasco é quinto no campeonato de pilotos, com 214 pontos. Lewis Hamilton, companheiro de equipe de Leclerc, foi 11º.

A sessão ocorreu sem paralisações, apenas algumas bandeiras amarelas pontuais. É a terceira edição do GP de Las Vegas de F1 na Avenida Strip, principal da cidade.

Resultado - TL1 - GP de Las Vegas

Pos.PilotoEquipeTempo/dif.

Charles Leclerc

Ferrari

1:34.802

Alexander Albon

Williams

+0.166

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+0.269

Max Verstappen

Red Bull Racing

+0.307

Carlos Sainz

Williams

+0.377

Lando Norris

McLaren

+0.456

Isack Hadjar

Racing Bulls

+0.497

Oscar Piastri

McLaren

+0.648

George Russell

Mercedes

+0.732

10º

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.736

11º

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.759

12º

Pierre Gasly

Alpine

+0.787

13º

Liam Lawson

Racing Bulls

+0.907

14º

Fernando Alonso

Aston Martin

+0.944

15º

Lance Stroll

Aston Martin

+1.092

16º

Oliver Bearman

Haas

+1.188

17º

Esteban Ocon

Haas

+1.321

18º

Nico Hulkenberg

Sauber

+1.368

19º

Gabriel Bortoleto

Sauber

+1.596

20º

Franco Colapinto

Alpine

+1.956

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

