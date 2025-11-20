Leclerc volta a liderar na F1; Bortoleto é 19º no TL1 de Las Vegas
Piloto não liderava desde o México
Charles Leclerc liderou a primeira sessão de treino livre do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 (F1). O piloto monegasco marcou 1:34.802, a volta mais rápida do TL1. O segundo lugar foi de Alex Albon e o terceiro de Yuki Tsunoda. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 19º e está sob investigação por infringir uma bandeira amarela. Ele ficou atrás do colega de equipe Nico Hulkenberg, 18º.
É a primeira vez desde o treino livre 1 do GP do México que Charles Leclerc lidera uma sessão da F1. Desde então, Lando Norris e Max Verstappen. O monegasco é quinto no campeonato de pilotos, com 214 pontos. Lewis Hamilton, companheiro de equipe de Leclerc, foi 11º.
A sessão ocorreu sem paralisações, apenas algumas bandeiras amarelas pontuais. É a terceira edição do GP de Las Vegas de F1 na Avenida Strip, principal da cidade.
Resultado - TL1 - GP de Las Vegas
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
Charles Leclerc
Ferrari
1:34.802
2º
Alexander Albon
Williams
+0.166
3º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+0.269
4º
Max Verstappen
Red Bull Racing
+0.307
5º
Carlos Sainz
Williams
+0.377
6º
Lando Norris
McLaren
+0.456
7º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+0.497
8º
Oscar Piastri
McLaren
+0.648
9º
George Russell
Mercedes
+0.732
10º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.736
11º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.759
12º
Pierre Gasly
Alpine
+0.787
13º
Liam Lawson
Racing Bulls
+0.907
14º
Fernando Alonso
Aston Martin
+0.944
15º
Lance Stroll
Aston Martin
+1.092
16º
Oliver Bearman
Haas
+1.188
17º
Esteban Ocon
Haas
+1.321
18º
Nico Hulkenberg
Sauber
+1.368
19º
Gabriel Bortoleto
Sauber
+1.596
20º
Franco Colapinto
Alpine
+1.956
GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
