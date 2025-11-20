Leclerc volta a liderar na F1; Bortoleto é 19º no TL1 de Las Vegas

Charles Leclerc liderou a primeira sessão de treino livre do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 (F1). O piloto monegasco marcou 1:34.802, a volta mais rápida do TL1. O segundo lugar foi de Alex Albon e o terceiro de Yuki Tsunoda. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 19º e está sob investigação por infringir uma bandeira amarela. Ele ficou atrás do colega de equipe Nico Hulkenberg, 18º.

É a primeira vez desde o treino livre 1 do GP do México que Charles Leclerc lidera uma sessão da F1. Desde então, Lando Norris e Max Verstappen. O monegasco é quinto no campeonato de pilotos, com 214 pontos. Lewis Hamilton, companheiro de equipe de Leclerc, foi 11º.

Charles Leclerc na garagem da Ferrari durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

A sessão ocorreu sem paralisações, apenas algumas bandeiras amarelas pontuais. É a terceira edição do GP de Las Vegas de F1 na Avenida Strip, principal da cidade.

Resultado - TL1 - GP de Las Vegas Pos. Piloto Equipe Tempo/dif. 1º Charles Leclerc Ferrari 1:34.802 2º Alexander Albon Williams +0.166 3º Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.269 4º Max Verstappen Red Bull Racing +0.307 5º Carlos Sainz Williams +0.377 6º Lando Norris McLaren +0.456 7º Isack Hadjar Racing Bulls +0.497 8º Oscar Piastri McLaren +0.648 9º George Russell Mercedes +0.732 10º Kimi Antonelli Mercedes +0.736 11º Lewis Hamilton Ferrari +0.759 12º Pierre Gasly Alpine +0.787 13º Liam Lawson Racing Bulls +0.907 14º Fernando Alonso Aston Martin +0.944 15º Lance Stroll Aston Martin +1.092 16º Oliver Bearman Haas +1.188 17º Esteban Ocon Haas +1.321 18º Nico Hulkenberg Sauber +1.368 19º Gabriel Bortoleto Sauber +1.596 20º Franco Colapinto Alpine +1.956

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real