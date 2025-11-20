Gabriel Bortoleto é indicado à premiação do automobilismo mundial por estreia na F1
Premiação já foi vencida por brasileiros quatro vezes
O piloto brasileiro de Fórmula 1 (F1) Gabriel Bortoleto foi indicado ao Autosport Awards, uma das principais premiações do automobilismo mundial. Ele está concorrendo na categoria revelação do ano, e também conta com outros três estreantes da F1: Kimi Antonelli, Ollie Bearman e Isack Hadjar. A premiação é por voto popular. Confira todos os indicados!
O brasileiro campeão da Fórmula 2 em 2024, atualmente é piloto da Sauber na F1. Na justificativa da indicação, a revista britânica Autosport considerou a disputa por pontos com Nico Hulkenberg, mas também relembrou o fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo.
— O atual campeão da F2, Bortoleto, por vezes se comparou bem ao subestimado companheiro de equipe da Sauber, Nico Hulkenberg. Ele representou uma ameaça constante na disputa por pontos durante uma excelente fase no meio da temporada, embora o piloto de 21 anos provavelmente queira esquecer seu problemático fim de semana em casa, no Brasil — justifica a revista Autosport.
A categoria principal, piloto do ano, é disputada por Márc Márquez, Oliver Rowland, Alex Palou, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Ayrton Senna já venceu a categoria três vezes, enquanto Nelson Piquet venceu uma. Na categoria de estreante do ano, Bortoleto concorre com colegas da F1, MotoGP, Fórmula E, Fórmula 2 e NASCAR. É possível votar clicando neste link. Veja todos os indicados abaixo:
Indicados ao Autosport Awards
🏎️ Piloto do Ano
- Marc Márquez (Moto MotoGP)
- Lando Norris (F1)
- Alex Palou (IndyCar)
- Oscar Piastri (F1)
- Oliver Rowland (Fórmula E)
- Max Verstappen (F1)
🏎️ Revelação do Ano
- Fermín Aldeguer (MotoGP)
- Andrea Kimi Antonelli (F1)
- Taylor Barnard (Fórmula E)
- Ollie Bearman (F1)
- Gabriel Bortoleto (F1)
- Leonardo Fornaroli (F2)
- Isack Hadjar (F1)
- Shane van Gisbergen (NASCAR Sprint Cup)
- Connor Zilisch (NASCAR Xfinity Series)
🏎️ Momento do Ano
- Palou conquista sua primeira vitória nas 500 Milhas de Indianapolis (IndyCar)
- Kubica vence Le Mans com a Ferrari (WEC)
- Norris conquista a vitória no GP da Gra-Bretanha (F1)
- Rowland conquista o título da Fórmula E em Berlim (Fórmula E)
- Os irmãos Márquez são os primeiros irmãos a terminar em 1º e 2º lugar na classificação da MotoGP (MotoGP)
- Verstappen vence em Nürburgring em sua estreia na GT3 (NLS)
- Larson conquista o título da NASCAR sem liderar uma única volta na final (NASCAR Cup)
🏎️ Criador de Conteúdo do Ano
- Aarava
- Misha Charoudin
- James Coker
- Eric Estepp
- Kireth
- David Land
- Lissie Macintosh
- P1 (Matt e Tommy)
- Christina Roki
- Tiggy Valen
🏎️ Piloto Britânico do Ano
- Ollie Bearman (F1)
- Luke Browning (F2)
- James Calado (WEC)
- Tom Ingram (BTCC)
- Lando Norris (F1)
- Oliver Rowland (Fórmula E)
- George Russell (F1)
🏎️ Carro do Ano
- Ferrari 499P (WEC)
- Mercedes F1 W16 (F1)
- McLaren MCL39 (F1)
- Porsche 963 (WEC, IMSA)
- Red Bull RB21 (F1)
- Toyota GR Yaris Rally1 (WRC)
🏎️ Piloto de Rali do Ano
- Elfyn Evans
- Thierry Neuville
- Sébastien Ogier
- Kalle Rovanperä
- Oliver Solberg
- Ott Tänak
🏎️ Equipe do Ano
- Chip Ganassi Racing (IndyCar)
- Ducati (MotoGP)
- Ferrari AF Corse (Campeonato Mundial de Endurance)
- Hendrick Motorsports (NASCAR Cup)
- McLaren (F1)
- Porsche (Fórmula E)
- Toyota Gazoo Racing World Rally Team (WRC)
