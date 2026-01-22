McLaren não levará novo carro para 1º dia de testes da F1; entenda
Chefe da equipe afirma que decisão visa ganhar tempo de desenvolvimento
A McLaren decidiu não levar seu novo carro, o MCL40, para a pista no primeiro dia dos testes coletivos da Fórmula 1. A equipe britânica anunciou a decisão nesta quinta-feira (22), informando que iniciará suas atividades apenas no segundo ou terceiro dia do evento programado para ocorrer entre 26 e 30 de janeiro em Barcelona, Espanha.
Andrea Stella, chefe da equipe, explicou que a decisão visa maximizar o tempo de desenvolvimento do veículo antes de sua estreia na pista. Cada equipe tem direito a três dias de testes durante o período de cinco dias disponíveis no circuito espanhol.
— Planejamos começar a rodar no segundo ou no terceiro dia. Não testaremos no primeiro dia porque quisemos nos dar o máximo de tempo possível para desenvolvimento. Cada dia extra de projeto e design nos traz ganhos de performance, ainda que pequenos — declarou Stella.
A McLaren, atual campeã da Fórmula 1 com o MCL39, apresentará oficialmente o MCL40 no dia 9 de fevereiro. O novo carro passa ainda por testes em dinamômetro em AVL, na Áustria, procedimento comum na categoria para validação de sistemas fundamentais antes do contato com a pista.
O chefe da equipe comentou sobre o projeto do novo modelo, demonstrando satisfação com o processo de construção.
— Trata-se de um nível muito elevado de redesenho, e isso exige cuidado para que o carro realmente exista, seja construído a tempo e funcione como esperado. Até aqui, o nosso programa segue conforme o planejado, o que nos deixa satisfeitos.
Após os testes em Barcelona, as equipes seguirão para a pré-temporada oficial antes da abertura do campeonato no Grande Prêmio da Austrália. A McLaren, mesmo sendo a atual campeã, mantém uma postura realista para 2026.
— Somos campeões, mas não carregamos essa condição para 2026. Todos vão largar do zero. Tudo o que conquistarmos terá que ser merecido e construído na pista. Essa é a nossa mentalidade — declarou Andrea Stella.
