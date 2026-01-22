Atual campeã dos Mundiais de pilotos e de construtores da Fórmula 1, a McLaren anunciou uma parceria global de longo prazo com a Puma, que passa a ser a fornecedora oficial de uniformes e vestuário da organização a partir deste ano. O acordo envolve não apenas a equipe da principal categoria, mas todo o ecossistema esportivo da equipe inglesa no automobilismo. Os valores e tempo do contrato não foram divulgados.

A marca alemã será responsável pelo desenvolvimento do uniforme oficial, incluindo roupas de alta performance utilizadas por pilotos, engenheiros e membros das equipes em competições e atividades institucionais. A parceria abrange o time da McLaren na F1, na Fórmula Indy, na F1 Academy, no Sim Racing (e-Sports) e, a partir do ano que vem, no Campeonato Mundial de Endurance.

Além do fornecimento técnico, o acordo tem viés comercial e de licenciamento. A parceria prevê o lançamento de linhas de produtos voltadas aos torcedores, com destaque para a Replica Collection, prevista para 2 de fevereiro e que reproduz visualmente os uniformes utilizados nos fins de semana de corrida. Outra coleção é a já lançada a Lifestyle, inspirada na herança da McLaren no automobilismo e voltada ao mercado de streetwear. As coleções utilizam como elemento central o tradicional tom "papaya", associado à identidade da equipe.

Dizem as partes

Segundo a McLaren, a estratégia busca ampliar o alcance da marca junto a novos públicos e fortalecer a monetização por meio de merchandising e experiências com fãs. O acordo também inclui a criação de atividades imersivas e ações de engajamento. A primeira ativação está prevista para a etapa de abertura da temporada da Fórmula 1, na Austrália.

CEO da McLaren Racing, Zak Brown destacou o apelo comercial do acordo.

- Nosso esporte está em excelente forma, e tem sido fantástico ver um influxo de grandes marcas de moda e lifestyle que desejam maneiras profundas e significativas de se envolver com nossa base global de fãs em crescimento. Não consigo pensar em um parceiro melhor do que a Puma para ajudar a ampliar nosso portfólio - afirmou o dirigente.

Do lado da fornecedora, o CEO da PUMA, Arthur Höeld, ressaltou o peso estratégico da parceria.

- Temos muito orgulho da nossa longa história no automobilismo e de já termos trabalhado com algumas das maiores equipes e pilotos do mundo. É uma grande honra receber o McLaren Racing como novo parceiro e desenvolver coleções que representem o melhor das duas marcas - resumiu.