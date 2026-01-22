Mercedes F1 anuncia gigante de tecnologia como nova parceira
Equipe alemã ganha reforço de destaque no ramo para a nova era da Fórmula 1
A equipe Mercedes de Fórmula 1 anunciou mais um patrocínio. Antes mesmo do lançamento do modelo da temporada deste ano, a Microsoft foi revelada como nova parceira. Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e uma das líderes globais em computação em nuvem e soluções corporativas, a companhia estadunidense firmou uma parceria multianual com a equipe alemã. Assim, passa a integrar o ecossistema tecnológico do time.
No caso, o foco será em cloud computing, inteligência artificial e análise avançada de dados. Os valores do acordo não foram divulgados. Visualmente, a logomarca da empresa vai aparecer em diferentes espaços nos carros e nos macacões dos pilotos.
O acordo posiciona as soluções da empresa americana no centro das operações esportivas e corporativas da escuderia. Isso tanto na fábrica da Mercedes quanto nas atividades de pista, em um momento de transição regulatória da Fórmula 1. A colaboração ocorre às vésperas da entrada em vigor do novo regulamento técnico da categoria, previsto para este ano.
Tal regulamento vai gerar mudanças estruturais nos carros, como maior eletrificação, foco em eficiência energética e sustentabilidade. Segundo a equipe, a parceria tem como objetivo apoiar o desenvolvimento técnico e operacional neste novo ciclo da categoria, ampliando capacidade de simulação, processamento de dados e tomada de decisão em tempo real.
- Neste esporte, somos impulsionados por quem lidera por meio da inovação. Nossa parceria com a Microsoft reflete nosso compromisso em permanecer na vanguarda do desempenho e do progresso. Integrar sua tecnologia às nossas operações vai gerar insights mais rápidos, colaboração mais inteligente e novas formas de trabalhar para enfrentar a próxima geração da F1 - afirmou Toto Wolff, CEO e chefe de equipe da equipe Mercedes.
Detalhadamente
De acordo com a própria equipe, os carros da Mercedes operam com mais de 400 sensores, que geram cerca de 1,1 milhão de pontos de dados por segundo. E esses dados são utilizados para decisões estratégicas que envolvem desde degradação de pneus até gerenciamento de energia e comportamento aerodinâmico.
Pela parceria, as plataformas Microsoft Azure, aliadas a ferramentas de inteligência artificial, passam a sustentar parte relevante dessas análises. Tanto nos centros técnicos da equipe quanto nos fins de semana de corrida.
- Estamos colocando as tecnologias de cloud e IA da Microsoft no centro do desempenho nas corridas, onde milissegundos importam e os dados determinam resultados. Juntos, vamos transformar dados em inteligência em tempo real que impulsiona decisões mais rápidas, estratégias mais inteligentes e vantagem competitiva sustentada, dentro e fora da pista - adicionou Judson Althoff, CEO da área de negócios comerciais da empresa estadunidense.
Além do ambiente competitivo, a parceria abrange os fluxos de trabalho internos da equipe. Ferramentas como Microsoft 365 e GitHub, já utilizadas nos escritórios da equipe, terão seu uso ampliado para apoiar engenharia, desenvolvimento de software e operações.
