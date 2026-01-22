Mercedes F1 anuncia gigante de tecnologia como nova parceira

A equipe Mercedes de Fórmula 1 anunciou mais um patrocínio. Antes mesmo do lançamento do modelo da temporada deste ano, a Microsoft foi revelada como nova parceira. Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e uma das líderes globais em computação em nuvem e soluções corporativas, a companhia estadunidense firmou uma parceria multianual com a equipe alemã. Assim, passa a integrar o ecossistema tecnológico do time.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

No caso, o foco será em cloud computing, inteligência artificial e análise avançada de dados. Os valores do acordo não foram divulgados. Visualmente, a logomarca da empresa vai aparecer em diferentes espaços nos carros e nos macacões dos pilotos.

O acordo posiciona as soluções da empresa americana no centro das operações esportivas e corporativas da escuderia. Isso tanto na fábrica da Mercedes quanto nas atividades de pista, em um momento de transição regulatória da Fórmula 1. A colaboração ocorre às vésperas da entrada em vigor do novo regulamento técnico da categoria, previsto para este ano.

continua após a publicidade

Tal regulamento vai gerar mudanças estruturais nos carros, como maior eletrificação, foco em eficiência energética e sustentabilidade. Segundo a equipe, a parceria tem como objetivo apoiar o desenvolvimento técnico e operacional neste novo ciclo da categoria, ampliando capacidade de simulação, processamento de dados e tomada de decisão em tempo real.

- Neste esporte, somos impulsionados por quem lidera por meio da inovação. Nossa parceria com a Microsoft reflete nosso compromisso em permanecer na vanguarda do desempenho e do progresso. Integrar sua tecnologia às nossas operações vai gerar insights mais rápidos, colaboração mais inteligente e novas formas de trabalhar para enfrentar a próxima geração da F1 - afirmou Toto Wolff, CEO e chefe de equipe da equipe Mercedes.

continua após a publicidade

Detalhadamente

De acordo com a própria equipe, os carros da Mercedes operam com mais de 400 sensores, que geram cerca de 1,1 milhão de pontos de dados por segundo. E esses dados são utilizados para decisões estratégicas que envolvem desde degradação de pneus até gerenciamento de energia e comportamento aerodinâmico.

Pela parceria, as plataformas Microsoft Azure, aliadas a ferramentas de inteligência artificial, passam a sustentar parte relevante dessas análises. Tanto nos centros técnicos da equipe quanto nos fins de semana de corrida.

- Estamos colocando as tecnologias de cloud e IA da Microsoft no centro do desempenho nas corridas, onde milissegundos importam e os dados determinam resultados. Juntos, vamos transformar dados em inteligência em tempo real que impulsiona decisões mais rápidas, estratégias mais inteligentes e vantagem competitiva sustentada, dentro e fora da pista - adicionou Judson Althoff, CEO da área de negócios comerciais da empresa estadunidense.

Além do ambiente competitivo, a parceria abrange os fluxos de trabalho internos da equipe. Ferramentas como Microsoft 365 e GitHub, já utilizadas nos escritórios da equipe, terão seu uso ampliado para apoiar engenharia, desenvolvimento de software e operações.