F1: O filme, de Joseph Kosinski, recebe indicação de melhor filme e outras três no Oscar
Longa estrelado por Brad Pitt foi gravado usando pistas reais.
F1: O filme, longa-metragem dirigido por Joseph Kosinski, e produzido por nomes como Lewis Hamilton, é digno de Oscar! Na manhã desta quinta-feira (22), essa afirmação foi feita também pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (em inglês, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS ou simplesmente The Academy), conhecida no mundo pelo seu prêmio anual (Academy Awards), conhecido informalmente como Oscar.
Ao todo, F1: O filme recebeu quatro indicações ao Oscar. Foram elas: melhor filme, melhor montagem, melhores efeitos visuais e melhor som.
Com quatro indicações ao Oscar, F1: O filme, estrelado por Brad Pitt, foi gravado usando pistas reais. O elenco também é composto por pilotos, jornalistas e chefes de equipes. Assim, o longa trabalha com uma composição de imagens que levam o espectador a se sentir imerso nos grandiosos GPs da modalidade.
São poucos os excessos que incomodarão os fãs da modalidade. O principal é o uso de algumas manobras que, na Fórmula 1 real, seriam advertidas com punições severas. Para quem busca realismo, o longa não distancia muito do mundo real. Mas, não esqueça, se trata de um filme de ficção, não de um documentário.
Automobilismo aparte, a trama é um tradicional clichê com brigas, relacionamentos dramáticos, redenções e um final nada surpreendente para os amantes de cinema.
F1: O filme - ficha técnica
Direção: Joseph Kosinski
Roteiro: Ehren Kruger
Elenco principal: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem
Título original: F1 The Movie
F1: O filme - Sinopse do tetra indicado ao Oscar
Na trama, Brad Pitt dá vida a Sonny Haes, ex-piloto da Fórmula 1 que transita por categorias americanas. Ele é chamado por Ruben Cervantes (Javier Bardem), dono da equipe APX GP, para retornar à F1 e salvar a sua equipe — sem vitórias há duas temporadas — da falência. O piloto se junta a Joshua Pearce (Damson Idris), estrela novata da APX GP, sendo uma "pedra no sapato" de Sonny Haes.
O piloto começa a lidar com problemas do passado, como a batida que o tirou da Fórmula 1 nos anos 90, seguindo uma jornada de redenção e superação no automobilismo. Sonny é visto como piloto decadente e precisa quebrar essa barreira.
O longa começa ambientado na tradicional prova das 24 horas de Daytona, da IMSA (Associação Internacional do Esporte a Motor). Da ensolarada Flórida, o filme vai para a cinza Silverstone, na Inglaterra. Os motorhomes desorganizados da categoria americana dão lugar aos luxuosos da Fórmula 1. A diferença de nível entre as categorias é um dos principais apelos do filme.
