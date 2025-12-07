Hulkenberg presenteia Alonso com uma bengala; veja vídeo
Aos 44 anos, bicampeão é o mais experiente da modalidade
Bicampeão mundial de Fórmula 1 (em 2005 e 2006), Fernando Alonso, aos 44 anos, é o mais experiente piloto em atividade. No GP da Austrália de 2001, quando o espanhol debutou na modalidade, o novo campeão, Lando Norris, tinha apenas 1 ano e quatro meses de vida.
E, nos últimos dias, a equipe Aston Martin publicou um vídeo que mostra o espanhol recebendo uma bengala. Trata-se de um presente de Nico Hulkenberg no tradicional amigo secreto de Natal da Fórmula 1.
Com o sexto lugar no GP de Abu Dhabi, neste domingo, no encerramento da temporada, Alonso termina o ano na 10ª colocação, a mesma que ele concluiu em 2021. Desde então, ele terminou em nono em 2022 e 2024 e na quarta posição em 2023.
Abaixo, os 10 primeiros colocados da temporada:
Alonso tem 32 vitórias na modalidade
Na carreira, o bicampeão Alonso soma 106 pódios em 425 Grande Prêmios, nos quais conquistou 32 vitórias.
Em 2025, o melhor desempenho de Alonso foi no GP da Hungria, quando terminou em quinto, atrás de Norris, Oscar Piastri , George Russell e Charles Leclerc.
Alonso já está confirmado em 2026, quando vai completar, em 29 de julho, 45 anos.
