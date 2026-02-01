Max Verstappen revela torcida por pódio de Gabriel Bortoleto na F1

Nova fase, novo ano e novas oportunidades. Embora a Audi (antiga Sauber) não costume figurar entre as principais equipes da F1, o primeiro pódio de Gabriel Bortoleto na categoria é esperado ainda em 2026. Pelo menos, na visão de Max Verstappen, que revelou torcida pelo brasileiro durante uma brincadeira promovida pela Red Bull.

A Red Bull compartilhou, neste domingo (1º), um vídeo com previsões para a F1 2026. Uma das perguntas era: "Qual será o pódio inesperado desta temporada?". O tetracampeão mundial, então, respondeu que gostaria de ver essa conquista nas mãos de Bortoleto.

Em sua temporada de estreia, Gabriel somou 19 pontos no campeonato de pilotos, terminando na 19ª posição. Seu melhor resultado foi um 6º lugar, obtido uma única vez. Como pior marca, registrou cinco abandonos ao longo do ano.

Amizade entre Verstappen e Bortoleto vai para além da F1

Quando questionado sobre a possibilidade de ter amigos na F1, Max Verstappen foi direto ao afirmar que "quanto mais você vence, menor fica o número de pilotos com quem você não tem problemas no paddock", refletindo a intensidade da competição. Ainda assim, ele fez uma exceção ao falar de sua amizade de longa data com Bortoleto.

— Tenho uma relação especialmente boa com Bortoleto, pois já competimos em corridas de simulador na mesma equipe. Além disso, no passado, ajudei-o um pouco na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Gabriel é uma pessoa normal — disse o holandês.

Bortoleto, por sua vez, já destacou em diversas ocasiões a importância do apoio e da orientação de Verstappen em sua carreira, tanto nas categorias de base quanto na elite do automobilismo mundial. Fora das pistas "reais" da Fórmula 1, a dupla costuma participar junta de competições online de corrida.

O primeiro encontro entre os dois ocorreu em 2016, quando Bortoleto tinha apenas 11 anos. O que começou com um simples pedido de foto ao então recém-promovido piloto da Red Bull transformou-se em uma amizade que se fortaleceu ao longo das temporadas. Com encontros frequentes no paddock, a relação evoluiu gradualmente para um aconselhamento técnico e profissional.

Gabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)

