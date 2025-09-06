Mariana Becker comenta possível volta à Globo para a F1

A repórter Mariana Becker comentou sobre uma possível ida à Globo para a cobertura da Fórmula 1 (F1) em 2026. Atualmente na TV Band, a categoria deixará a emissora no próximo ano e passará a ser transmitida nos canais do grupo Globo. Em entrevista ao "Uol", Mariana Becker projetou o seu futuro após as mudanças nos direitos de transmissão da F1.

— Eu sei que vocês querem saber se vou para a Globo. Eu não posso dizer porque eu não sei — disse Mariana Becker em entrevista ao "Uol".

Mariana Becker durante evento da Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

Sem ter muita certeza sobre a sua permanência ou não no mundo da F1, a jornalista traça outras estratégias. No momento, ela vê três caminhos claros e um 'mirabolante' para o prosseguimento da carreira:

— Ainda tem essa quarta via mirabolante que pode ser que eu faça uma outra coisa totalmente diferente. Não posso dizer com quem estou conversando, nem quais são os padrões da conversa. Esse quarto caminho é audiovisual. E pode envolver moto.

Categoria vai para a Globo em 2026

A partir de 2026, a Globo assume as transmissões da F1 com 15 corridas em TV aberta, enquanto as demais serão exclusivas do Sportv. A emissora carioca adotará um padrão parecido com o que faz com o futebol: haverá uma transmissão para o canal aberto e outra para o canal esportivo. A primeira será mais enxuta, enquanto a segunda terá mais tempo para uma cobertura maior.

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV