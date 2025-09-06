Norris é líder no TL3 do GP da Itália de F1; Bortoleto é 6º
Piloto inglês lidera novamente
Lando Norris liderou a terceira e última sessão de treino livre do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1). O piloto marcou o tempo de 1:19.331 e foi seguido por Charles Leclerc (Ferrari) e Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris. O inglês da McLaren também liderou a segunda sessão de treino livre, enquanto Lewis Hamilton (Ferrari) foi líder do treino livre 1. Os pilotos voltam à pista ainda neste sábado (6), às 10h, para a classificação. O Lance! acompanha em tempo real.
Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, foi quinto colocado, marcando o tempo de 1:16.737. Mais uma vez, ele superou o colega de equipe Nico Hulkenberg, que dessa vez foi 11º.
Como foi o treino livre 3?
Em uma sessão tranquila, sem acidentes e bandeiras. As McLaren começaram bem apagadas na pista e assumiram a liderança somente no final da sessão. A Ferrari seguiu apresentando um desempenho rasoável em casa, estando entre os três primeiros em todas as sessões. A equipe foi 7ª com Lewis Hamilton e 2ª com Charles Leclerc.
O treino livre 3 foi bastante equilibrado. A diferença do primeiro para o último colocado foi de apenas 0.973s.
Resultados
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1º
Lando Norris
McLaren
1:19.331
2º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.021
3º
Oscar Piastri
McLaren
+0.165
4º
Max Verstappen
Red Bull Racing
+0.167
5º
George Russell
Mercedes
+0.184
6º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
+0.227
7º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.267
8º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+0.272
9º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.365
10º
Alexander Albon
Williams
+0.389
11º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
+0.406
12º
Fernando Alonso
Aston Martin
+0.530
13º
Carlos Sainz
Williams
+0.576
14º
Franco Colapinto
Alpine
+0.703
15º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+0.728
16º
Liam Lawson
Racing Bulls
+0.801
17º
Oliver Bearman
Haas
+0.878
18º
Pierre Gasly
Alpine
+0.916
19º
Lance Stroll
Aston Martin
+0.916
20º
Esteban Ocon
Haas
+0.973
GP da Itália de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV
