imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Norris é líder no TL3 do GP da Itália de F1; Bortoleto é 6º

Piloto inglês lidera novamente

Lando Norris no terceiro treino livre do GP da Itália (Foto: Marco Bertorello / AFP)
Lando Norris no terceiro treino livre do GP da Itália (Foto: Marco Bertorello / AFP)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 06/09/2025
08:49
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lando Norris liderou a terceira e última sessão de treino livre do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1). O piloto marcou o tempo de 1:19.331 e foi seguido por Charles Leclerc (Ferrari) e Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris. O inglês da McLaren também liderou a segunda sessão de treino livre, enquanto Lewis Hamilton (Ferrari) foi líder do treino livre 1. Os pilotos voltam à pista ainda neste sábado (6), às 10h, para a classificação. O Lance! acompanha em tempo real.

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, foi quinto colocado, marcando o tempo de 1:16.737. Mais uma vez, ele superou o colega de equipe Nico Hulkenberg, que dessa vez foi 11º.

Bortoleto em coletiva no GP da Holanda (Foto: Sem Van Der Wal/ANP)
Bortoleto em coletiva no GP da Holanda (Foto: Sem Van Der Wal/ANP)

Como foi o treino livre 3?

Em uma sessão tranquila, sem acidentes e bandeiras. As McLaren começaram bem apagadas na pista e assumiram a liderança somente no final da sessão. A Ferrari seguiu apresentando um desempenho rasoável em casa, estando entre os três primeiros em todas as sessões. A equipe foi 7ª com Lewis Hamilton e 2ª com Charles Leclerc.

O treino livre 3 foi bastante equilibrado. A diferença do primeiro para o último colocado foi de apenas 0.973s.

Charles Leclerc na garagem da Ferrari durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc na garagem da Ferrari durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

Resultados

PosiçãoPilotoEquipeTempo

Lando Norris

McLaren

1:19.331

Charles Leclerc

Ferrari

+0.021

Oscar Piastri

McLaren

+0.165

Max Verstappen

Red Bull Racing

+0.167

George Russell

Mercedes

+0.184

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

+0.227

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.267

Isack Hadjar

Racing Bulls

+0.272

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.365

10º

Alexander Albon

Williams

+0.389

11º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

+0.406

12º

Fernando Alonso

Aston Martin

+0.530

13º

Carlos Sainz

Williams

+0.576

14º

Franco Colapinto

Alpine

+0.703

15º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+0.728

16º

Liam Lawson

Racing Bulls

+0.801

17º

Oliver Bearman

Haas

+0.878

18º

Pierre Gasly

Alpine

+0.916

19º

Lance Stroll

Aston Martin

+0.916

20º

Esteban Ocon

Haas

+0.973

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV

