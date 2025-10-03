O título da temporada de 2025 parecia estar garantido para a McLaren, mas, quem aconteceu os últimos quatro anos de Fórmula 1 sabe que Max Verstappen não pode ser tirado da equação. Com o tetracampeonato garantido, o piloto holandês está focado em superar o início difícil para desbancar os adversários Lando Norris e Oscar Piastri. Em entrevista durante o GP de Singapura, analisou suas chances para levantar o troféu no final do ano com a Red Bull Racing.

— Acho que é 50-50. É um ‘sim ou não’. É muito simples: talvez sim, talvez não. Vamos ver. Vamos fazer o nosso melhor. Sinceramente, eu mesmo não penso nisso. Só quero olhar corrida a corrida — afirmou Verstappen.

A probabilidade de Max Verstappen virar a parcial no Mundial de Pilotos contra Piastri, atual líder da F1, foi um dos assuntos mais comentados do dia de entrevistas em Marina Bay. Durante as duas coletivas desta quinta-feira (2), os pilotos deram sua opinião sobre as chances do holandês conquistar o pentacampeonato da Fórmula 1. Veja os votos abaixo:

Lando Norris: "Há uma chance, então… mais que zero (chance percentual de título)."

Esteban Ocon: "Todos nós conhecemos o Max e o quão perigoso ele é quando há algo para agarrar. Então sim, há uma boa chance de que se ele tiver um carro competitivo até o final do ano, ele possa recuperar o terreno perdido."

George Russell: "100%"

Nestes casos, a pergunta fora respondida ao lado de Norris, então o britânico da Mercedes aproveitou para provocar o compatriota. O piloto da McLaren é um dos adversários diretos de Verstappen na luta pelo título.

Charles Leclerc: "Eu diria 20%. A diferença é considerável."

Isack Hadjar: "Eu diria 10%."

Alex Albon: "Eu diria 15%. Pode haver um acidente entre Lando e Oscar, e esse é o jogo todo."

Apesar do início difícil na atual temporada, as últimas duas etapas, na Itália e no Azerbaijão, contaram com Verstappen no lugar mais alto do pódio, e o hino da Holanda animando os torcedores presentes no circuito. A vitória em Baku, inclusive, foi responsável pela queda da desvantagem do holandês para os pilotos da McLaren, já que Piastri bateu e Norris não teve muito êxito nas ultrapassagens.

Max Verstappen vence o GP do Azerbijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

Há chances matemáticas para Verstappen ser campeão?

Mesmo com a McLaren tendo o melhor carro do grid, dominando a campeonato de equipes, a disputa entre os pilotos ainda pode estar aberta, não dependendo apenas do bom carro oferecido a Piastri e Norris. Para ser campeão, Verstappen precisa fazer um desempenho praticamente perfeito. O Lance! te mostra os cenários!

No momento, Verstappen soma 255 pontos na F1, Norris tem 299, e Oscar Piastri, 324. A diferença de Max para o líder Piastri é de 69 pontos. Considerando somente as sete corridas normais que a Fórmula 1 tem pela frente, sem as sprints, o holandês precisa de uma média de 9,86 pontos de vantagem sobre Oscar Piastri em cada Grande Prêmio.

Para ter esses 10 pontos de vantagem, Verstappen precisaria vencer as próximas sete corridas, contando com, no máximo, um terceiro lugar de Oscar Piastri em cada uma. Com a primeira posição, o piloto soma 25 pontos, enquanto o terceiro colocado fica com 15 pontos, acima da diferença necessária para que a ultrapassagem na tabela aconteça.

Caso haja uma quebra de Piastri somada a uma vitória de Verstappen, como aconteceu no GP do Azerbaijão, a desvantagem cairia consideravelmente entre os pilotos.