Felipe Massa assina novo contrato comercial; entenda

O ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa assinou contrato com a agência de marketing EMW Global. A ideia da parceria é dar ao brasileiro suporte estratégico e de gestão em ativação comercial, estratégia de marca e marketing digital em mercados da América Latina, Europa, Estados Unidos e Ásia.

- Estamos empolgados em estabelecer esta parceria com Felipe Massa, uma verdadeira lenda do automobilismo. Nossa presença na América Latina, Europa, Estados Unidos e Ásia nos permitirá expandir a marca e a presença comercial de Felipe, conectando-o a novos públicos e oportunidades ao redor do mundo - disse Michael Rocha-Keys, CEO e fundador da EMW Global.

Felipe Massa teve carreira de 15 anos na Fórmula 1, passando por Sauber, Ferrari e Williams. Ele participou de 269 corridas e conquistou 11 vitórias. Obteve também 15 voltas mais rápidas, 16 pole positions e 41 pódios. Atualmente, compete pela TMG Racing na Stock Car e é o atual vice-campeão. Além disso, tem mantido negócios fora do automobilismo como restaurantes e participação acionária no Le Mans Football Club.

- Trabalharemos juntos para explorar grandes oportunidades nesses mercados estratégicos - disse Felipe Massa.

Além de Bortoleto, piloto brasileiro é confirmado na Fórmula 1 em 2026

Pietro Fittipaldi anunciou nesta quarta-feira (1º) que será piloto de testes da Cadillac na Fórmula 1. Em um comunicado curto através do perfil nas redes sociais, o brasileiro confirmou que tem trabalhado no desenvolvimento do carro de 2026 há algum tempo e destacou o privilégio de fazer parte do começo do projeto da equipe. Charlie Eastwood e Simon Pagenaud também se juntaram ao time.

O projeto da Cadillac na Fórmula 1 está tomando forma aos poucos para a temporada de 2026, que conta com Gabriel Bortoleto confirmado na Audi. Depois de realizar simulações de fins de semana de corrida, a equipe confirmou Valtteri Bottas e Sergio Pérez como dupla titular, enquanto Colton Herta foi o primeiro escolhido como piloto de testes. Agora, Fittipaldi, Eastwood e Pagenaud são os novo membros que fazem parte da organização e trabalham no desenvolvimento do projeto.

