Líder do campeonato da F1, Oscar Piastri bate no GP do Azerbaijão; vídeo

Oscar Piastri está fazendo um final de semana bem ruim no Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 (F1). Na corrida, o piloto bateu logo na primeira volta, após uma largada ruim. Ele é o atual líder do campeonato da F1, com 324 pontos. O abandono pode deixar um caminho mais fácil para Lando Norris, segundo no campeonato, se fizer uma boa campanha e aproveitar a oportunidade. Assista ao vídeo abaixo:

Na largada, Piastri apresentou problemas e demorou a partir, já perdendo muitas posições. Depois, o piloto não conseguiu fazer a curva e acabou no muro, acionando o safety car na pista. O

piloto deixou mais difícil a conquista antecipada do título da McLaren. Bastava a equipe fazer uma dobradinha 1-2 para sair do Azerbaijão com a conquista. Agora, depende do desempenho ruim das outras equipes e de uma campanha excepcional de Lando Norris.

Conheça Baku, palco do GP do Azerbaijão

O circuito de Baku fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2016, em etapa dominada como Grande Prêmio da Europa. No ano seguinte, em 2017, a prova finalmente recebeu o nome de seu país e passou a ser chamada de Grande Prêmio do Azerbaijão, nome mantido desde então.

Circuito do GP do Azerbaijão (Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images / Red Bull Content Pool)

O traçado tem 6 km de extensão, percorrendo as ruas de Baku, capital do Ajerbaijão. O circuito tem 20 curvas, apertadas principalmente no trecho do centro histórico da cidade. A composição mescla construções antigas com os altos prédios contemporâneos.

O maior vencedor da etapa é Sergio Pérez, que acumula duas vitórias. A equipe mais vencedora é a Red Bull, que soma quatro triunfos.