F1: FIA exclui Ocon de classificação do GP do Azerbaijão

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou que o carro da Haas de Esteban Ocon chegou à inspeção com irregularidades na asa traseira e, portanto, foi desclassificado da sessão que definiu o grid de largada do GP do Azerbaijão, realizada neste sábado (20). Os fiscais detectaram que a peça excedeu o limite de deflexão permitido pelo regulamento, o que configura uma infração técnica.

continua após a publicidade

➡️F1: Verstappen é pole no GP do Azerbaijão e Piastri bate; Bortoleto é 13º

De acordo com o artigo 3.15.17 do Regulamento Técnico, o valor de deflexão da asa traseira não pode exceder 0,5 mm. No entanto, os comissários constataram que os valores medidos no carro do francês foram de 0,6 mm no lado esquerdo e de 0,825 mm no direito, deixando claro, ainda, que “a calibração do instrumento de medição foi verificada e validada”.

A escuderia comandada por Ayao Komatsu, por sua vez, relatou que “reconheceu que o procedimento de teste, conforme descrito no regulamento, foi seguido e explicou que a discrepância foi resultado de um problema com a produção da montagem desta peça específica”.

continua após a publicidade

Esteban Ocon nas classificatórias do GP do Azerbaijão (Foto: Alexander NEMENOV / AFP)

Por fim, a FIA concluiu o documento dizendo que “os comissários determinaram que o veículo não está em conformidade com o regulamento e, portanto, impuseram a punição usual de desclassificação da atividade”. Desta forma, Ocon perdeu o 18º lugar conquistado na classificação e começa do pit-lane na 17ª etapa da temporada 2025 da Fórmula 1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Haas teve um sábado complicado no Azerbaijão. Além do destino cruel do dono do #31, Oliver Bearman ficou apenas com o 15º lugar depois de bater no Q2 sem marcar uma volta rápida sequer. Esteban é 13º no Mundial de Pilotos com 28 pontos.

continua após a publicidade

GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real