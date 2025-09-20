GP do Azerbaijão de F1: quando, horário e onde assistir à corrida
Etapa é a 17ª corrida da F1 e tem Verstappen na pole
A Fórmula 1 realiza, neste domingo (21), a corrida do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1. A etapa acontece no circuito de rua de Baku, capital do país. Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a primeira posição e busca mais uma vitória em temporada dominada pela McLaren. Gabriel Bortoleto larga da 13ª posição. A prova está marcada para as 8h (de Brasília) e tem transmissão da Band e F1TV.
A classificação neste sábado foi caótica e teve seis bandeiras vermelhas e um princípio de chuva. Oscar Piastri, piloto da McLaren e líder do campeonato, foi ao muro no último terço da sessão. Charles Leclerc, da Ferrari, também bateu.
Gabriel Bortoleto acabou caindo no Q2, segundo terço da classificação, e ficou com o 13º lugar no GP do Azerbaijão de F1.
Grid de largada do GP do Azerbaijão - Baku
|Pos. de largada
|Piloto
|Equipe
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
Carlos Sainz
Williams
3º
Liam Lawson
Racing Bulls
4º
Kimi Antonelli
Mercedes
5º
George Russell
Mercedes
6º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
7º
Lando Norris
McLaren
8º
Isack Hadjar
Racing Bulls
9º
Oscar Piastri
McLaren
10º
Charles Leclerc
Ferrari
11º
Fernando Alonso
Aston Martin
12º
Lewis Hamilton
Ferrari
13º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
14º
Lance Stroll
Aston Martin
15º
Oliver Bearman
Haas
16º
Franco Colapinto
Alpine
17º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
18º
Esteban Ocon
Haas
19º
Pierre Gasly
Alpine
20º
Alexander Albon
Williams
Conheça Baku
O circuito de Baku fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2016, em etapa dominada como Grande Prêmio da Europa. No ano seguinte, em 2017, a prova finalmente recebeu o nome de seu país e passou a ser chamada de Grande Prêmio do Azerbaijão, nome mantido desde então.
O traçado tem 6 km de extensão, percorrendo as ruas de Baku, capital do Ajerbaijão. O circuito tem 20 curvas, apertadas principalmente no trecho do centro histórico da cidade. A composição mescla construções antigas com os altos prédios contemporâneos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O maior vencedor da etapa é Sergio Pérez, que acumula duas vitórias. A equipe mais vencedora é a Red Bull, que soma quatro triunfos.
GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em temp
