Onde Assistir

GP do Azerbaijão de F1: quando, horário e onde assistir à corrida

Etapa é a 17ª corrida da F1 e tem Verstappen na pole

Max Verstappen, da Red Bull, na classificação para o GP do Azerbaijão, no circuito de Baku (Foto: Alexander Nemenov / AFP)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/09/2025
15:00
A Fórmula 1 realiza, neste domingo (21), a corrida do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1. A etapa acontece no circuito de rua de Baku, capital do país. Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a primeira posição e busca mais uma vitória em temporada dominada pela McLaren. Gabriel Bortoleto larga da 13ª posição. A prova está marcada para as 8h (de Brasília) e tem transmissão da Band e F1TV.

➡️ Verstappen é pole no GP do Azerbaijão e Piastri bate; Bortoleto é 13º

A classificação neste sábado foi caótica e teve seis bandeiras vermelhas e um princípio de chuva. Oscar Piastri, piloto da McLaren e líder do campeonato, foi ao muro no último terço da sessão. Charles Leclerc, da Ferrari, também bateu.

Gabriel Bortoleto acabou caindo no Q2, segundo terço da classificação, e ficou com o 13º lugar no GP do Azerbaijão de F1.

Grid de largada do GP do Azerbaijão - Baku

Pos. de largadaPilotoEquipe

Max Verstappen

Red Bull Racing

Carlos Sainz

Williams

Liam Lawson

Racing Bulls

Kimi Antonelli

Mercedes

George Russell

Mercedes

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

Lando Norris

McLaren

Isack Hadjar

Racing Bulls

Oscar Piastri

McLaren

10º

Charles Leclerc

Ferrari

11º

Fernando Alonso

Aston Martin

12º

Lewis Hamilton

Ferrari

13º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

14º

Lance Stroll

Aston Martin

15º

Oliver Bearman

Haas

16º

Franco Colapinto

Alpine

17º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

18º

Esteban Ocon

Haas

19º

Pierre Gasly

Alpine

20º

Alexander Albon

Williams

Conheça Baku

O circuito de Baku fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2016, em etapa dominada como Grande Prêmio da Europa. No ano seguinte, em 2017, a prova finalmente recebeu o nome de seu país e passou a ser chamada de Grande Prêmio do Azerbaijão, nome mantido desde então.

Circuito do GP do Azerbaijão (Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images / Red Bull Content Pool)
Circuito do GP do Azerbaijão (Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images / Red Bull Content Pool)

O traçado tem 6 km de extensão, percorrendo as ruas de Baku, capital do Ajerbaijão. O circuito tem 20 curvas, apertadas principalmente no trecho do centro histórico da cidade. A composição mescla construções antigas com os altos prédios contemporâneos.

O maior vencedor da etapa é Sergio Pérez, que acumula duas vitórias. A equipe mais vencedora é a Red Bull, que soma quatro triunfos.

GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em temp

