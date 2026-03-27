Mercedes tem domínio como trunfo para vencer 'tabu' na F1

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Desde de os tempos de Lewis Hamilton, a Mercedes não liderava a Fórmula 1 com tanta autoridade sobre os adversários. A liderança isolada no campeonato foi conquistada após duas etapas dominadas pela equipe das "Flexas de Prata" Em busca de manter a boa fase, a dupla composta por Kimi Antonelli e George Russell precisam parar uma sequência negativa de sete anos.

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Tabu recente no GP do Japão

A última vitória da Mercedes em um GP do Japão aconteceu na temporada de 2019, quando a equipe ainda contava com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton como dupla titular. Na ocasião, o finlandês saiu beneficiado por decisões estratégicas da própria equipe, que acabou comprometendo a corrida do companheiro. Hamilton teve sua parada adiada e ainda precisou ir aos boxes duas vezes, o que o afastou da briga direta pela vitória.

Além disso, o cenário da prova favoreceu Bottas desde o início, com o incidente entre Max Verstappen e Charles Leclerc logo na largada, abrindo caminho na ponta. Mesmo após uma saída ruim, Sebastian Vettel conseguiu se recuperar e terminou em segundo. Hamilton, após sua estratégia alternativa, completou o pódio em terceiro.

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Desde então, apenas Max Verstappen subiu ao lugar mais alto do pódio em Suzuka. Mais do que a ausência no topo, a Mercedes também deixou de figurar entre os três primeiros. Com isso, o pódio de 2019 foi o a última vez que a equipe terminou entre os três no circuito japonês.

F1 2026 pode ser virada de chave para Mercedes

A partir desta temporada, os carros de Fórmula 1 passaram a dividir igualmente sua potência entre o motor de combustão interna e o sistema elétrico, com 50% vindo das baterias. Cada piloto larga com uma carga inicial e precisa decidir como e quando utilizá-la. A recuperação de energia nas frenagens e desacelerações continua existindo, mas ganhou ainda mais importância na estratégia.

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Com a energia armazenada, é possível liberar potência extra para aumentar a velocidade e facilitar ultrapassagens. Isso tem gerado disputas mais intensas e trocas frequentes de posição, como visto na abertura da temporada de 2026. Enquanto o meio do pelotão realiza ultrapassagens frequentes, a disputa não parece ter chegado a Mercedes que quase não foi ameaçada durante as corridas deste ano.

Com uma vitória para cada, George Russell e Kimi Antonelli foram os destaques nas duas etapas iniciais da temporada, liderando com autoridade. Em ambos os casos, a dupla conseguiu abrir uma vantagem confortável sobre os demais concorrentes ao longo das corridas.

Em termos de comparação, a diferença para o terceiro colocado foi expressiva: 15 segundos no GP da Austrália e 25 segundos no GP da China, evidenciando o domínio nas provas iniciais.

George Russell no GP da China pela F1 2026 (Foto: JADE GAO / AFP)

A temporada 2026 concluiu mais um capítulo com a disputa do GP da China, que reforçou a superioridade de Mercedes e Ferrari no campeonato. Com apenas essas equipes no pódio, em duas etapas, a diferença entre as adversárias começa a crescer na tabela. Veja os melhores colocados da temporada:

Posição Equipe Pontos Vitórias 1º Mercedes 98 2 2º Ferrari 67 0 3º McLaren 18 0 4º Haas 17 0 5º Red Bull 12 0

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Verstappen usou Mercedes contra novo regulamento da F1

Max Verstappen voltou a criticar o regulamento após o GP da China, classificando as mudanças como "uma piada". Durante a corrida, o tetracampeão teve problemas no motor e precisou abandonar a corrida no Circuito Internacional de Xangai, a dez voltas do final.

— É terrível. Se alguém gosta disso, então realmente não sabe o que é uma corrida. Não tem graça nenhuma. É como jogar Mario Kart. Isso não é corrida. Você dá um impulso para ultrapassar, depois fica sem bateria na reta seguinte e eles ultrapassam você de novo. Para mim, é só uma piada — disse.

Como já mencionado, a Mercedes conquistou as duas primeiras vitórias na temporada, com George Russell na Austrália e Kimi Antonelli na China. Para Verstappen, isso derruba o argumento de que o novo regulamento aumentou a competitividade das corridas. No Mundial de Pilotos, o tetracampeão mundial está em oitavo lugar com apenas oito pontos conquistados.

— Não é realmente um vai e vem, eles estão muito à frente do pelotão. Eu diria o mesmo se estivesse vencendo, porque me importo com o produto da corrida. Não é uma questão de estar chateado com a minha posição, porque, na verdade, estou lutando ainda mais agora, então você entende melhor o que precisa fazer e do que se trata. Para mim, é uma piada — reforçou.