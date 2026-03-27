F1: Verstappen aponta falhas e Red Bull liga alerta no GP do Japão

A hegemonia da Red Bull Racing parece ter batido no muro em Suzuka. Nesta sexta-feira (27), o primeiro dia de treinos livres para o GP do Japão expôs uma crise técnica inesperada na garagem de Milton Keynes. Max Verstappen, que não passou de um discreto sétimo lugar pela manhã e um preocupante décimo à tarde, admitiu que o carro está "perdendo muito tempo por volta" e sofrendo com oscilações extremas de comportamento.

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O cenário foi ainda mais drástico para o outro lado do box: o jovem Isack Hadjar encerrou as atividades em 15º, a mais de 1.3 segundos da liderança de Oscar Piastri, confirmando que o problema não é isolado, mas estrutural.

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De um extremo ao outro: o quebra-cabeça do RB22

O grande dilema de Verstappen em Suzuka foi a instabilidade crônica. Se no TL1 o carro sofria com a falta de rotação, os ajustes da equipe para a segunda sessão jogaram o bólido no oposto: excesso de rotação. O resultado foi um carro arisco e imprevisível, especialmente no icônico primeiro setor de Suzuka, onde as curvas em "S" exigem precisão absoluta.

— Fomos de um extremo ao outro e nunca conseguimos o ajuste ideal. Estamos sofrendo muito com a aderência e isso custa caro no cronômetro — desabafou o holandês.

Verstappen foi enfático ao dizer que a solução não virá "da noite para o dia", apontando que a equipe ainda não compreendeu por que o rendimento nas curvas de média e alta velocidade desapareceu.

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Diagnóstico sombrio da chefia

O comando da equipe não tentou amenizar a situação. Em entrevista à Sky Alemanha, o chefe da Red Bull, Laurent Mekies, reconheceu a gravidade do déficit de performance e afirmou que o time está muito longe dos rivais, sem conseguir entregar um carro com o qual os pilotos pudessem forçar o ritmo.

Para o dirigente francês, a questão ultrapassa um simples ajuste de balanço, sugerindo que existem aspectos do RB22 que ainda não foram compreendidos ou explorados corretamente. Mekies concluiu que a escuderia tem questões fundamentais para resolver e que é difícil prever o quanto conseguirão recuperar para a classificação, sem saber se o problema é apenas equilíbrio ou algo mais profundo.

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O "efeito China" e o fantasma da Williams

Embora tenha comparado a situação ao GP anterior na China, Verstappen destacou que a dificuldade atual parece mais complexa de sanar. Com a Mercedes e a McLaren mostrando um ritmo sólido no topo, a Red Bull encara uma madrugada de trabalho intenso nos simuladores para evitar um revés na definição do grid, que acontece na madrugada deste sábado (28).

Max Verstappen em preparação para o Treino Livre 1, no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

GP do Japão: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 3h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 29 DE MARÇO

🏎️ Corrida - 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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