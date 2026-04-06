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Líder Antonelli sobre a briga pelo título na F1: 'Posso bater qualquer um'

Aos 19 anos, piloto italiano lidera a temporada

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
16:32
Italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, beija o troféu da vitória no GP do Japão de Fórmula 1 (Foto: Philip FONG / AFP)
imagem cameraItaliano Kimi Antonelli, da Mercedes, beija o troféu da vitória no GP do Japão de Fórmula 1 (Foto: Philip FONG / AFP)
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Mais jovem piloto na história a liderar uma temporada da Fórmula 1, aos 19 anos, sete meses e quatro dias, logo após a vencer o GP do Japão, no último dia 29, Kimi Antonelli está com sede de vitórias. E, em entrevista ao jornal alemão 'Bild', o italiano esbanjou confiança ao falar de suas chances de terminar 2026 com o inédito título mundial.

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– A experiência é minha maior fraqueza comparada a pilotos como George (Russell, britânico, companheiro de equipe, de 28 anos), sem dúvida. Você não pode comprar isso. Mas eu estou confiante de que ainda terei uma chance se a oportunidade surgir. Estou trabalhando para isso por muitos anos, e minha vitória mostrou que eu posso bater qualquer um se atingir meu potencial. Mas para isso, preciso fazer o básico corretamente. Minha equipe e eu nos relembramos disso constantemente – disse o piloto que, além do triunfo no Japão, venceu o GP da China (em sua primeira vitória na carreira). Já na etapa de abertura, na Austrália, o italiano ficou em segundo, atrás justamente de Russell.

Gráfico mostra trajetória do piloto italiano Kimi Antonelli, líder da Fórmula 1 (Reprodução)
Gráfico mostra trajetória do piloto italiano Kimi Antonelli, líder da Fórmula 1 (Reprodução)

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Com duas pole-positions no currículo, além das duas vitórias, o jovem italiano reconhece que ainda não chegou no ápice:

– Eu também não atingi o meu limite ainda. Eu aprendo muita coisa a cada fim de semana. Bono (Peter Bonnington, engenheiro de Kimi) e eu trabalhamos muito bem juntos, e eu me beneficio de sua experiência – afirmou.

Gráfico mostra os mais jovens na história a liderar a Fórmula 1, com recorde de Kimi Antonelli (Reprodução)
Gráfico mostra os mais jovens na história a liderar a Fórmula 1, com recorde de Kimi Antonelli (Reprodução)

Antonelli elogia Russell

Líder da temporada, com 72 pontos, Antonelli também elogiou Russell, que tem nove pontos a menos na tabela de classificação:

– Nós nos damos bem, o George é um grande cara. Mas é claro, ele não é apenas o meu companheiro de equipe, também é meu rival. É o único piloto que tem o mesmo carro que eu.

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Líder da classificação geral, George Russell no GP da China pela F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)
George Russell no GP da China pela F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

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