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A McLaren começou 2026 tentando sustentar o status de principal força da Fórmula 1, após os títulos conquistados na última temporada, mas rapidamente percebeu que o novo regulamento exigiria mais do que continuidade. Entre problemas de confiabilidade e um MCL40 abaixo do esperado nas primeiras corridas, a equipe perdeu terreno para a Mercedes, que domina a temporada até agora. Mas o GP de Miami deu sinais de que o vento pode estar mudando. Com dois pilotos no pódio, a sensação é que as novas atualizações no carro, enfim, fizeram o time encontrar o caminho para manter vivo o objetivo do tricampeonato mundial.

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Mesmo longe de uma crise, a equipe sabia que precisava reagir para voltar a disputar vitórias de forma consistente na temporada. A sequência de problemas, porém, comprometia o desenvolvimento do MCL40 – carro da atual temporada –, principalmente pela limitação de tempo de pista. No GP da China, por exemplo, falhas nos dois carros impediram que os pilotos sequer largassem na corrida.

McLaren acertou em cheio nas atualizações

As mudanças no carro já faziam parte do planejamento da escuderia há alguns meses, mas ganharam ainda mais importância após a pausa forçada no calendário em abril. O cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, provocado pelo conflito no Oriente Médio, acabou oferecendo um período extra de desenvolvimento para todas as equipes do grid.

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Em Woking, porém, a avaliação é de que o intervalo foi especialmente positivo. O time entende que conseguiu acelerar etapas importantes do cronograma e dar um salto significativo no projeto do carro para a sequência da temporada. Antes mesmo da etapa em Miami, o chefe da equipe, Andrea Stella, já indicava que o carro passaria por uma transformação significativa ao longo das corridas seguintes.

— Sempre tivemos a intenção de entregar praticamente um carro novo, especialmente do ponto de vista aerodinâmico. Posso dizer que, entre Miami e Canadá, veremos um MCL40 completamente novo — afirmou Stella na ocasião.

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Mudanças colocam McLaren mais perto da Mercedes

A evolução da McLaren em Miami ficou evidente já na classificação da corrida sprint, que aconteceu no primeiro dia de atividades, na sexta-feira (1º). Mesmo ainda distante de ameaçar o domínio da Mercedes de forma definitiva, a equipe papaya demonstrou ter dado um passo importante. Os pacotes de atualização aplicados no MCL40 surtiram efeito e reacenderam o otimismo interno.

As principais mudanças no MCL40 foram concentradas no desempenho aerodinâmico do carro, área considerada prioridade pela equipe desde o início da temporada. Com mais eficiência nas curvas e melhor equilíbrio geral, a McLaren conseguiu potencializar ainda mais o motor Mercedes, um dos pontos fortes do projeto em 2026.

O resultado apareceu rapidamente na pista. Em Miami – circuito que marcou a reação da equipe com a primeira vitória de Lando Norris na Fórmula 1, durante a sprint – a McLaren voltou a figurar entre os protagonistas do grid. Oscar Piastri garantiu a terceira posição no grid e terminou separado por menos de 0,1 segundo da Mercedes de Kimi Antonelli, reforçando a percepção de que a equipe agora tem condições de lutar pelo tricampeonato no Mundial de Construtores.

Na prova principal de domingo (3), os dois repetiram a sequência entre si, mas terminaram atrás do jovem italiano, vencedor da etapa.

Próxima etapa da F1

O próximo compromisso da McLaren na F1 está marcado para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está prevista para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

Pit stop da McLaren em GP da China na F1 2026 (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)

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