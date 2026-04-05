Max Verstappen fala sobre planos caso saia da F1: 'Sem pena de mim'

A permanência de Max Verstappen na elite do automobilismo mundial segue em aberto. O tetracampeão mundial já deixou claro que, caso continue insatisfeito com o novo regulamento da F1, pode deixar a organização antes mesmo do fim do contrato com a Red Bull, em 2028. Apesar de ainda estar com o futuro indefinido, o piloto já traça planos para a vida pós-Fórmula 1.

continua após a publicidade

➡️ Páscoa na F1: Verstappen distribui 'chocolate' histórico na temporada de 2023

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Além da F1, o holandês já se aventura em outras categorias do automobilismo. Este ano, no GT3, Verstappen correu as 4 horas de Nurburgring no mês passado e, em abril, participará da etapa de 24 horas. Nesse contexto, ele foi direto quando perguntado, em entrevista à BBC, sobre a possibilidade do público sentir pena do piloto após aposentadoria.

— Não é como se, ao parar aqui (na Fórmula 1), eu não fosse fazer mais nada. Sempre vou me divertir. E também vou me divertir em muitas outras coisas na minha vida. Mas, para ser sincero, é um pouco triste que estejamos falando sobre isso. Não precisam ter pena de mim. Eu vou ficar bem.

continua após a publicidade

Max Verstappen em preparação para o Treino Livre 1, no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

+ Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Caso saia da F1, Max Verstappen pode perder cerca de R$ 1,5 bilhão

O holandês pode deixar de receber cerca de R$ 1,5 bilhão caso abandone a Fórmula 1 antes do fim de seu contrato com a Red Bull. A estimativa foi feita por um especialista da University Campus of Football Business, instituição voltada ao estudo de negócios esportivos, em análise divulgada pelo site "OLBG". Após o GP do Japão, rumores de uma possível aposentadoria precoce de Verstappen rodaram o mundo do automobilismo.

continua após a publicidade

De acordo com o Professor Wilson, da University Campus of Football Business, o total que o piloto deixaria de receber pode chegar a 226 milhões de libras. O especialista detalhou que, caso o piloto deixe a categoria com dois anos restantes de contrato, a perda direta com salários, bônus e incentivos ficaria entre 151 milhões e 189 milhões de libras. Além disso, há impacto nas receitas com publicidade, que seriam afetadas após a queda de exposição do piloto.