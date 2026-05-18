A análise positiva da Audi (antiga Sauber) sobre o Grande Prêmio de Miami não está pautada nos números conquistados. Apesar da falta de pontos e do abandono de Nico Hulkenberg, a equipe de Gabriel Bortoleto entende que o resultado foi satisfatório. Os dados registrados na última etapa da F1, então, foram essenciais para concluir o pacote de atualizações que será apresentado no Canadá.

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Diferente de alguns dos rivais, como a McLaren, por exemplo, a Audi não implementou nenhuma grande mudança para a corrida nos Estados Unidos. Ainda assim, viu uma atuação impressionante de Bortoleto, que conseguiu manter bom ritmo e levou o carro da 21ª a 12ª colocação. Na outra garagem, mesmo com o abandono, o desempenho de Hulkenberg na classificação foi exaltado pelo diretor esportivo Allan McNish.

— Falando do Nico, devo dizer que o que ele fez no sábado, com um problema técnico antes de chegar à classificação e conseguindo levar o carro tão perto do Q3, foi realmente impressionante. Demonstra sua experiência e suas habilidades de pilotagem — afirmou McNish.

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À medida que a temporada avança e as equipes introduzem novos pacotes de atualização, a expectativa é de um grid cada vez mais equilibrado. As diferenças de desempenho vistas nas primeiras etapas tendem a diminuir, o que pode tornar a disputa na pista ainda mais acirrada nas próximas corridas.

— Sabemos que, quando se inicia um novo ciclo regulamentar, as diferenças são maiores, mas depois vão diminuindo. A Williams, por exemplo, melhorou o ritmo de corrida neste GP. Vai ficar cada vez mais difícil, então só nos resta esperar que as atualizações possam melhorar as diferentes áreas do carro — completou.

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O diretor escocês revelou ainda que a Audi projeta que sua primeira grande modificação no R26 aconteça durante o fim de semana do GP do Canadá. Com foco nos problemas na aerodinâmica do carro, a equipe levará um novo assoalho, além de rever a estrutura dos dutos de freio.

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Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

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