menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

"Só quem está atrás reclama", dispara presidente da FIA

Após diversas críticas ao novo regulamento da F1, Mohammed Ben Sulayem ironizou as queixas dos pilotos

Davi Caldas
São Paulo (SP)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/05/2026
13:44
Favorite o Lance! no Google
Mohammed ben Sulayem, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (Foto: FIA/Divulgação)
imagem cameraMohammed ben Sulayem, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (Foto: FIA/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Pilotos criticam regulamento da F1; FIA minimiza e ironiza queixas.
Mudanças de motores foram debatidas por 18 meses.
Críticas focam em gerenciamento de energia e potência elétrica.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Apesar das várias críticas dos pilotos ao regulamento vigente desde o início da temporada, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, minimizou as queixas. De acordo com o dirigente, as novas regras de motores foram estudadas e debatidas por 18 meses com todo o paddock.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Rafael Câmara estreia em carro da F1 com Ferrari; veja vídeo

Presidente da FIA ironiza críticas

As críticas são focadas principalmente no gerenciamento de energia e no aumento da potência elétrica dos motores. Contudo, Mohammed Ben Sulayem defendeu o cronograma de desenvolvimento das normas em entrevista à Forbes.

O presidente da FIA ainda reforçou que, logo após a abertura da temporada na Austrália, a FIA conversou com o departamento técnico, com a comissão de monopostos e com os próprios pilotos para ajustar questões de segurança e a aplicação da eletrificação. Para minimizar as reclamações, Sulayem afirma que elas são restritas a quem não obteve bons desempenhos nas quatro primeiras corridas do ano.

continua após a publicidade

- É incrível como apenas aqueles que estão atrás estão reclamando. Você escutou a Mercedes ou a Ferrari reclamando? Não, claro que não.

➡️Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A F1 está de volta

Após uma pausa de três semanas no calendário, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Canadá durante os dias 22 a 24 de maio. A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos.

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília)

SÁBADO, 23 DE MAIO
🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília)
🏎️ Classificação - 17h00 (de Brasília)

DOMINGO, 24 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília)

🏎️ Aposte em seu piloto favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias