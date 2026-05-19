"Só quem está atrás reclama", dispara presidente da FIA
Após diversas críticas ao novo regulamento da F1, Mohammed Ben Sulayem ironizou as queixas dos pilotos
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Apesar das várias críticas dos pilotos ao regulamento vigente desde o início da temporada, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, minimizou as queixas. De acordo com o dirigente, as novas regras de motores foram estudadas e debatidas por 18 meses com todo o paddock.
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Presidente da FIA ironiza críticas
As críticas são focadas principalmente no gerenciamento de energia e no aumento da potência elétrica dos motores. Contudo, Mohammed Ben Sulayem defendeu o cronograma de desenvolvimento das normas em entrevista à Forbes.
O presidente da FIA ainda reforçou que, logo após a abertura da temporada na Austrália, a FIA conversou com o departamento técnico, com a comissão de monopostos e com os próprios pilotos para ajustar questões de segurança e a aplicação da eletrificação. Para minimizar as reclamações, Sulayem afirma que elas são restritas a quem não obteve bons desempenhos nas quatro primeiras corridas do ano.
- É incrível como apenas aqueles que estão atrás estão reclamando. Você escutou a Mercedes ou a Ferrari reclamando? Não, claro que não.
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A F1 está de volta
Após uma pausa de três semanas no calendário, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Canadá durante os dias 22 a 24 de maio. A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos.
SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília)
SÁBADO, 23 DE MAIO
🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília)
🏎️ Classificação - 17h00 (de Brasília)
DOMINGO, 24 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília)
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